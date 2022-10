RUTHERFORD, Californie--(BUSINESS WIRE)--

One Mind at Work, le laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia et Ethisphere annoncent le Mental Health at Work Index™ (Indice de la santé mentale au travail), première stratégie du genre exhaustive qui non seulement mesure mais également améliore et innove dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail

One Mind at Work, une organisation à but non lucratif de premier plan active dans le domaine de la santé mentale, le laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia et la société d’évaluation des normes éthiques des entreprises Ethisphere ont formé un partenariat en vue de développer le Mental Health at Work Index™. L’Indice inclut une évaluation normalisée des programmes et pratiques organisationnels qui favorisent la santé mentale du personnel et une bibliothèque de conseils qui donne des recommandations et fournit des ressources pour guider les innovations et les améliorations stratégiques fondées sur des données.

Accélérés par la pandémie de COVID à travers le monde, les arguments plaidant en faveur d’un accompagnement de la santé mentale au travail n’ont jamais été aussi forts. Une étude de l’Organisation mondiale de la santé montre que 15 pour cent des adultes qui travaillent sont affectés par un trouble de santé mentale. La majorité des travailleurs s’attendent à ce que leur employeur favorise leur santé mentale, et ils pensent presque tous que les employeurs pourraient prendre des mesures qui changeraient véritablement les choses.

Reconnaissant l’importance de fournir un outil standardisé pour aider les organisations de toutes tailles et industries à travers le monde à investir dans des programmes de santé mentale en milieu de travail qui soient durables et exemplaires, un Conseil d'entreprise fondateur composé de neuf organisations s’est constitué pour contribuer au développement et à l’adoption du Mental Health at Work Index™. Ces membres fondateurs apportent leur expertise et leurs perspectives pour garantir la valeur pratique de l’Indice.

Parmi les membres fondateurs figurent :

AXA Asia and Africa, partenaire fondateur principal

Aon

Bank of America

Business Group on Health

HCA Healthcare

Jardine Matheson, MINDSET Care Limited (Singapore) et MINDSET Limited (Hong Kong)

LifeWorks

Prudential

URAC

Le Mental Health at Work Index™ sera lancé début 2023 lorsque la phase actuelle de bêta test sera terminée.

Grâce au Mental Health at Work Index™, les organisations peuvent comparer leurs programmes et services, et utiliser les rapports personnalisés générés pour contribuer au développement de services et offres de grande qualité qui auront un impact réel.

Aligné avec des directives et normes mondiales, dont l’International Organization for Standardization, le Sustainability Accounting Standards Board et les directives de l’Organisation mondiale de la santé publiées récemment, l’Indice guide les dirigeants à travers une bibliothèque de ressources reposant sur des algorithmes et des recommandations pratiques. Ces ressources et recommandations basées sur des preuves fourniront aux chefs d'entreprise des données réelles pour guider la prise de décisions stratégiques concernant ce qui a un impact lorsque l’on parle de programmes de santé mentale.

Le cadre des "3 P" du Mental Health at Work Index évalue les programmes de santé mentale du personnel dans le continuum de la Protection, de la Promotion et de la Prestation de soins. L’évaluation explore en profondeur 10 catégories organisationnelles : stratégie de santé mentale, leadership, engagement de la main-d'œuvre, communication, culture organisationnelle, formation à la santé mentale, environnement de travail, avantages sur le plan de la santé mentale, pratiques en matière d'emploi, ainsi que surveillance et signalement.

Christina McCarthy, directrice exécutive de One Mind at Work, a déclaré : « La pandémie a mis en lumière le besoin pour les entreprises d’investir dans des stratégies de santé mentale durables pour soutenir leurs employés. Tandis que les approches diffèrent en fonction des entreprises, le Mental Health at Work Index, basé sur des preuves et permis par la technologie, définit une norme commune, avec des lignes directrices de pratiques exemplaires pour l’évaluation des initiatives de santé mentale en milieu de travail qui sont vitales pour garantir leur succès. Il permet également de fournir aux entreprises des ressources accessibles facilement et des recommandations pratiques pour favoriser la santé mentale sur le lieu de travail de manière efficace et mesurable. »

Le Dr Kathleen M. Pike, directrice du laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia, a affirmé : « Les données ne mentent pas. La santé mentale impacte le personnel dans chaque entreprise et ignorer cela ne constitue pas une option. Le Mental Health at Work Index est conçu pour encourager les dirigeants qui reconnaissent les besoins de leur personnel et qui sont prêts à s’attaquer à ce problème crucial. En nous associant avec One Mind et Ethisphere, nous puisons dans un réservoir d'expertise pour créer des solutions basées sur des preuves qui aident les dirigeants à mettre en œuvre des stratégies fondées sur les données qui se traduisent par une meilleur santé et une productivité accrue pour les travailleurs, tout en renforçant le recrutement et la rétention des talents. »

Craig Moss, vice-président exécutif du département Mesures chez Ethisphere, a expliqué : « C’est enthousiasmant de nous associer avec le laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia et One Mind pour faire profiter le domaine crucial des pratiques de santé mentale de notre expertise dans le développement d'évaluations de la maturité. Au final, les entreprises ont besoin de créer une culture qui favorise la santé mentale de leur personnel. Le Mental Health at Work Index définira ce qui est bien, créera une échelle de la maturité et fournira des ressources pour accélérer et rendre plus efficace le parcours d'amélioration. Sous la direction d’AXA, le Conseil d'entreprise fondateur a été une ressource précieuse pour nous aider à comprendre les pratiques, défis et possibilités d'amélioration actuels. »

Gordon Watson, PDG d’AXA Asia and Africa, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être le partenaire fondateur principal de ce Mental Health at Work Index novateur, jouant un rôle de pionnier en collaborant avec One Mind, le laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia et Ethisphere. Alors que les entreprises prennent de plus en plus des mesures avec des avantages accrus pour favoriser le bien-être mental de leurs employés, de plus amples efforts doivent être fournis pour mesurer les progrès réalisés. L’Indice comblera cette lacune importante en établissant un parcours guidé permettant aux entreprises de réaliser des progrès mesurables conformément aux normes mondiales. Cela est essentiel alors que les entreprises continuent d’investir dans leurs initiatives de santé mentale, et de les peaufiner, et au final produisent de meilleurs résultats en matière de santé mentale pour les employés. »

Pour en savoir plus sur le Mental Health at Work Index, visitez mentalhealthindex.org, ou envoyez un courriel à info@mentalhealthindex.org.

À propos de One Mind et de One Mind at Work

One Mind est une organisation à but non lucratif de premier plan, active dans le domaine de la santé mentale, qui guérit des vies grâce à la science et à la défense des intérêts. Autour de notre vision collective “Accelerating Brain Health for All” (Stimuler la santé cérébrale pour tous), One Mind fait avancer une stratégie de programmes en trois volets consistant à accélérer les découvertes, à intensifier la mise en œuvre et à transformer la culture sociétale. Ensemble, nous créons un monde dans lequel tous les individus confrontés à des problèmes de santé cérébrale peuvent construire des vies saines et productives. www.onemind.org

En tant que branche de One Mind, One Mind at Work est une coalition mondiale d’organisations engagées en faveur du développement et de la mise en œuvre d’une norme de référence pour la santé et le bien-être mentaux en milieu de travail. Alors que la plus grande partie de la population mondiale passe un tiers de sa vie adulte au travail, les employeurs ont une occasion unique d’améliorer la qualité de vie de tous et de jouer un rôle vital pour favoriser les solutions de santé mentale. Ne pas satisfaire les besoins de santé mentale peut avoir des conséquences coûteuses, comme un absentéisme plus élevé, une responsabilité accrue et une perte de productivité. One Mind at Work pense qu’un groupe déterminé de PDG peut transformer la manière dont nous voyons et abordons la santé mentale, la forme cérébrale et le bien-être sur le lieu de travail. Aujourd’hui, One Mind at Work compte près de 150 organisations membres.

À propos du laboratoire Santé mentale et conception du travail de l’Université de Columbia

Dirigé par le Dr Kathleen M. Pike, le laboratoire Santé mentale et conception du travail fournit un leadership éclairé, une expertise des contenus, de la recherche scientifique et des orientations stratégiques pour faire progresser la santé mentale au travail. Le laboratoire Santé mentale et conception du travail a un long historique de collaboration étroite avec un large éventail d’organisations, à but lucratif comme à but non lucratif, dans le monde entier pour aborder la question de la santé mentale au travail. Dans le cadre du Centre pour la santé mentale mondiale de l’Université de Columbia-l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Pike et ses collègues ont apporté l’analyse et l'information scientifiques pour les prochaines directives de l'OMS pour la santé mentale au travail. Fournissant des rapports d'étude ciblés, des modèles d’analyse, des instruments de sondage et des programmes de formation, le laboratoire Santé mentale et conception du travail s’est engagé à traduire la science dans la pratique, en vue d’améliorer la santé mentale au travail. Le laboratoire Santé mentale et conception du travail rationalise le processus de travail avec des chercheurs de renommée mondiale de Columbia pour apporter de la rigueur scientifique à la recherche de solutions pour la santé mentale du personnel.

À propos d’Ethisphere

Ethisphere est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques d'affaires éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie en matière de mesure et de définition de normes éthiques fondamentales à l’aide d’informations fondées sur des données qui aident les entreprises à améliorer leur caractère corporatif. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles à travers son programme de reconnaissance des Sociétés les plus éthiques au monde, réunit une communauté d’experts du secteur à travers la Business Ethics Leadership Alliance (BELA) et met en avant des tendances et des pratiques exemplaires en matière d’éthique avec Ethisphere Magazine. Ethisphere aide aussi à améliorer la performance commerciale grâce à des évaluations fondées sur des données, du benchmarking et des conseils. Pour plus d'informations, visitez https://ethisphere.com.

