Technologiebedrijf Enedym Inc. kondigt nieuwe samenwerking aan met Toyota Tsusho Canada, Inc.

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ('Enedym'), het technologiebedrijf dat geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en geëlektrificeerde aandrijflijnen van de volgende generatie ontwikkelt, heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Toyota Tsusho Canada, Inc. ('Toyota Tsusho'), een groepsmaatschappij van Toyota en algemene handelstak van Toyota Motor.

Door middel van de samenwerking zal Enedym SRM's en omvormers ontwerpen en ontwikkelen met een nominaal nominaal vermogen van ongeveer 45 kW voor gebruik in Noord-Amerika en Japan. De magneetvrije elektromotoren zullen kleine commerciële voertuigen, of stapelwagens, die vaak worden gebruikt op luchthavens en fabrieken, ombouwen van dieselbrandstof naar batterij- of waterstofaandrijving.

Dankzij de geavanceerde SRM-motortechnologieën van Enedym zullen de omgebouwde stapelwagens de koolstofuitstoot verminderen en de kosten verlagen, terwijl uitzonderlijke prestaties behouden blijven.

Het eerste resultaat van de samenwerking, een elektrisch aangedreven commerciële stapelwagen, zal in 2023 worden getest in een van de dochterondernemingen van Toyota Tsusho in een van de Noord-Amerikaanse fabrieken van Toyota Motor.

"Deze samenwerking markeert een transformatie in het ontwerp en het gebruik van luchthaven- en industriële stapelwagens die traditioneel op diesel rijden," aldus Dr. Ali Emadi, oprichter, President en CEO van Enedym. "We zijn enthousiast om onze krachten te bundelen met Toyota Tsusho om voorop te lopen bij het omzetten van deze door diesel aangedreven voertuigen in elektrische voertuigen met behulp van de gepatenteerde SRM-motortechnologieën van Enedym."

"Het doet ons genoegen om met het Enedym-team samen te werken om een nieuwe generatie commerciële stapelwagens aan te drijven," stelde Grant Town, President van Toyota Tsusho Canada. "Samen streven we ernaar de elektrificatie van industriële voertuigen te versnellen door oplossingen te creëren die ecologisch duurzaam en kosteneffectief zijn en toch kwaliteitsresultaten opleveren."

De innovatieve SRM-motortechnologieën van Enedym elimineren de behoefte aan zeldzame aardmetalen, waardoor de kosten met ongeveer 40% worden verlaagd, de stabiliteit van de toeleveringsketen wordt verbeterd en de wereldwijde milieudoelstellingen worden ondersteund. "Terwijl we strategische investeerders ontmoeten voor onze komende financieringsronde," voegde Emadi eraan toe, "Zijn we bemoedigd door de opwinding over de rol van Enedym bij het helpen vervullen van wereldwijde milieudoelstellingen om emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren, terwijl we tegelijk echte zakelijke waarde toevoegen door middel van technologie."

Over Enedym Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 60 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, Dr. Ali Emadi, en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Center (MARC), McMaster University. De visie van Enedym is om de kosten van elektromotoren en geëlektrificeerde aandrijflijnen aanzienlijk te verlagen en een nieuw paradigma in elektrificatie aan te drijven door middel van nieuwe aandrijftechnologieën, bedieningselementen en digitaliseringstechnieken voor elektromotoren. Enedym streeft ernaar om de planeet te helpen redden, één elektromotormarkt per keer. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com.

Over Toyota Tsusho Canada, Inc.

Toyota Tsusho Canada, Inc. is een volledige dochteronderneming van Toyota Tsusho America, Inc. Met meer dan 60 jaar in Amerika is Toyota Tsusho America, Inc., samen met zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, een onderneming met meerdere markten en meerdere bedrijven met expertise in export en import, supply chain management, nieuwe productie, verwerking van halffabrikaten en logistiek in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en het Caribisch gebied. Het bedrijf streeft naar alomvattende uitmuntendheid door een levendige cultuur van creativiteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en teamwerk te cultiveren om het volledige potentieel van zijn werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen te activeren. Ga voor meer informatie naar www.taiamerica.com.

