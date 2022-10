Technology Company Enedym Inc. annonce une nouvelle collaboration avec Toyota Tsusho Canada, Inc.

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ("Enedym"), la société technologique qui développe des moteurs à reluctance variable (SRM), des propulsions électriques, et des groupes motopropulseurs électrifiés de prochaine génération, annonce aujourd'hui une collaboration stratégique avec Toyota Tsusho Canada, Inc. ("Toyota Tsusho"), une société du groupe Toyota et une branche commerciale générale de Toyota Motor.

Dans le cadre de cette collaboration, Enedym concevra et développera des SRM et des onduleurs avec une puissance nominale d'environ 45kW destinés aux marchés nord-américain et japonais. Les moteurs électriques sans aimant convertiront les petits véhicules commerciaux, comme les chariots, communément utilisés dans les aéroports et les sites de fabrication, passant du carburant diesel à une alimentation par batterie ou hydrogène.

Grâce aux technologies avancées de moteurs SRM d'Enedym, le chariots rééquipés réduiront les émissions de carbone et les coûts, tout en maintenant une performance exceptionnelle.

Le premier fruit de cette collaboration, un chariot commercial à alimentation électrique, sera piloté en 2023 dans une des filiales de Toyota Tsusho située dans un des sites de fabrication nord-américains de Toyota Motor.

"Cette collaboration marque une transformation dans la conception et l'utilisation des chariots d'aéroport et industriels qui fonctionnent traditionnellement avec du carburant diesel", déclare Ali Emadi, fondateur, président, et chef de la direction d'Enedym. "Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Toyota Tsusho pour être à l'avant-garde de la conversion de ces véhicules à alimentation diesel en véhicules électriques utilisant les technologies brevetées de moteur SRM d'Enedym."

"Nous sommes heureux de travailler au côté de l'équipe d'Enedym pour alimenter une nouvelle génération de chariots commerciaux", déclare Grant Town, président, Toyota Tsusho Canada. "Ensemble, nous ambitionnons d'accélérer l'électrification des véhicules industriels en créant des solutions à la fois durables et rentables, tout en proposant des résultats de qualité."

Les technologies innovantes de moteur SRM d'Enedym éliminent la nécessité de recourir à des métaux rares, ce qui permet de réduire les coûts d'environ 40%, d'améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de promouvoir les objectifs environnementaux mondiaux. Et Emadi d'ajouter: "Alors que nous nous rassemblons avec nos investisseurs stratégiques pour notre prochain cycle de financement, nous sommes encouragés par l'effervescence provoquée par le rôle joué par Enedym dans les objectifs environnementaux mondiaux consistant à réduire les émissions et à améliorer la qualité de l'air, tout en créant une véritable valeur commerciale par le biais de la technologie."

À propos d'Enedym Inc.

Enedym est une startup technologique de l'Université McMaster. Le siège social de la société est situé dans le McMaster Innovation Park à Hamilton, Ontario, Canada. Enedym est propriétaire de plus de 60 brevets et demandes de brevets en instance ainsi que d'inventions afférentes développées par M. Ali Emadi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les groupes motopropulseurs hybrides, et son groupe de recherche au McMaster Automotive Resource Centre (MARC) de l'Université McMaster. La vision d'Enedym est de réduire considérablement le coût des moteurs électriques et des groupes motopropulseurs électrifiés, ainsi que de favoriser un nouveau paradigme en matière d'électrification grâce à de nouvelles technologies d'entraînement de moteurs électriques, à des commandes et à des techniques de numérisation. Enedym aspire à sauver la planète, marché après marché, dans le secteur du moteur électrique. Pour en savoir plus sur Enedym, veuillez consulter le site à l'adresse www.enedym.com.

À propos de Toyota Tsusho Canada, Inc.

Toyota Tsusho Canada, Inc. est une filiale détenue en exclusivité de Toyota Tsusho America, Inc. Présent depuis plus de 60 ans en Amérique, Toyota Tsusho America, Inc., au côté de ses filiales, est une entreprise multi-marchés et multi-activités avec une expertise dans l'import-export, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la nouvelle fabrication, le traitement des biens intermédiaires et la logistique aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et aux Caraïbes. La société œuvre en faveur d'une excellence exhaustive, en promouvant une culture dynamique de créativité, fiabilité, responsabilité, flexibilité et travail d'équipe pour activer le plein potentiel de ses employés, clients, fournisseurs et communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.taiamerica.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.