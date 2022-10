La società tecnologica Enedym Inc. annuncia una nuova collaborazione con Toyota Tsusho Canada, Inc.

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym, Inc. ("Enedym"), l'azienda tecnologica che sviluppa motori a riluttanza commutata (SRM) di nuova generazione, a propulsione elettrica e sistemi di propulsione elettrificati, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Toyota Tsusho Canada, Inc. ("Toyota Tsusho"), una società del gruppo Toyota e ramo commerciale generale di Toyota Motor.

Attraverso questa collaborazione, Enedym progetterà e svilupperà SRM e inverter con una potenza nominale di circa 45kW da utilizzare in Nord America e Giappone. I motori elettrici privi di magneti convertiranno i piccoli veicoli commerciali, o rimorchiatori, comunemente utilizzati negli aeroporti e negli impianti di produzione, dal carburante diesel all'alimentazione a batteria o a idrogeno.

Grazie alle tecnologie avanzate dei motori SRM di Enedym, i rimorchiatori riattati ridurranno le emissioni di carbonio e i costi, mantenendo prestazioni eccezionali.

Il primo risultato della collaborazione, un rimorchiatore commerciale a propulsione elettrica, sarà sperimentato nel 2023 in una delle filiali di Toyota Tsusho situata in uno degli stabilimenti di produzione di Toyota Motor in Nord America.

"Questa collaborazione segna una trasformazione in termini di progettazione e utilizzo dei rimorchiatori aeroportuali e industriali che tradizionalmente sono alimentati a gasolio", ha dichiarato il Dr. Ali Emadi, Fondatore, Presidente e CEO di Enedym. "Siamo entusiasti di collaborare con Toyota Tsusho con la fine di essere all'avanguardia nella conversione di questi veicoli alimentati a diesel in veicoli elettrici, utilizzando le tecnologie brevettate di Enedym per i motori SRM".

"Siamo lieti di collaborare con il team di Enedym per alimentare una nuova generazione di rimorchiatori commerciali", ha dichiarato Grant Town, Presidente di Toyota Tsusho Canada. "Insieme, puntiamo ad accelerare l'elettrificazione dei veicoli industriali, creando soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista ambientale ed economicamente vantaggiose, pur garantendo risultati di qualità".

Le innovative tecnologie dei motori SRM di Enedym eliminano la dipendenza dai metalli delle terre rare, riducendo così i costi di circa il 40%, migliorando la stabilità della catena di approvvigionamento e contribuendo agli obiettivi ambientali globali. " In vista dell'incontro con gli investitori strategici per il nostro prossimo round di finanziamento", ha aggiunto Emadi, "siamo fiduciosi dell'entusiasmo suscitato dal ruolo di Enedym nel contribuire a realizzare gli obiettivi ambientali globali di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria, aggiungendo al contempo un reale valore aziendale attraverso la tecnologia".

Informazioni su Enedym Inc.

Enedym è una start-up che opera nel settore delle tecnologie della McMaster University. L'azienda ha sede presso il McMaster Innovation Park di Hamilton, Ontario, Canada. Enedym è titolare di oltre 60 brevetti e richieste di brevetto in corso e invenzioni correlate sviluppate dalla Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain del Dr. Ali Emadi e dal suo gruppo di ricerca presso il McMaster Automotive Resource Centre (MARC), McMaster University. La Vision di Enedym è di ridurre in modo significativo il costo dei motori elettrici e dei gruppi propulsori elettrificati, e di alimentare un nuovo paradigma di elettrificazione attraverso nuove tecnologie di trasmissione dei motori elettrici, controlli e tecniche di digitalizzazione. Enedym ambisce a contribuire a salvaguardare il pianeta, un mercato di motori elettrici alla volta. Per saperne di più su Enedym, la invitiamo a visitare il sito www.enedym.com.

Informazioni su Toyota Tsusho Canada, Inc.

Toyota Tsusho Canada, Inc. è una filiale interamente controllata da Toyota Tsusho America, Inc. Con oltre 60 anni di presenza in America, Toyota Tsusho America, Inc. insieme alle sue consociate e affiliate, è un'azienda multi-mercato e multi-business con competenze nell'esportazione e nell'importazione, nella gestione della catena di approvvigionamento, nella nuova produzione, nella lavorazione dei beni intermedi e nella logistica negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e nei Caraibi. L'azienda punta all'eccellenza globale attraverso la diffusione di una cultura vibrante di creatività, affidabilità, responsabilità, flessibilità e lavoro di squadra, per stimolare il pieno potenziale dei suoi dipendenti, dei suoi clienti, dei suoi fornitori e delle sue comunità. Per saperne di più, visitare il sito www.taiamerica.com.

