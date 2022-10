Perficient renova parceria com equipe latino-americana de desenvolvedores de bolts, RioBotz, anuncia contrato plurianual

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a consultora digital líder global que transforma as maiores empresas e maiores marcas do mundo, anunciou hoje a expansão de sua parceria com a equipe brasileira de construtores de robôs de combate, a RioBotz, e seu concorrente na BattleBots, o “Minotaur.”

Sob os termos do contrato plurianual, a Perficient atuará como a principal e mais visível parceira do Minotaur, e as organizações irão trabalhar em conjunto para proporcionar mais exposição aos setores STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e às oportunidades profissionais associadas na Perficient.

A RioBotz e o Minotaur dominaram grande parte da competição durante o ano inaugural de sua parceria com a Perficient. A equipe avançou durante as etapas de abertura do torneio e se qualificou para o Torneio do Campeonato Mundial BattleBots, onde alcançaram as quartas de final e ficaram entre os oito principais robôs do mundo.

“O Minotaur e a RioBotz conquistaram e cativaram milhões de fãs ao redor do mundo, incluindo mais de 7.000 colegas globais da Perficient,” disse Bill Davis, vice-presidente de marketing, Perficient. “A paixão da equipe RioBotz, bem como sua inovação e garra garantem que o Minotaur seja um oponente desafiador para todos que o encontram. Estamos orgulhosos e empolgados por formar novamente uma parceria com uma equipe tão talentosa de engenheiros, e estamos ansiosos para torcer por eles e pelo Minotaur no decorrer da competição.”

A próxima temporada da BattleBots começará a ser transmitida aos fãs de todo o mundo no início de 2023.

“Estamos muito empolgados por continuar com nossa parceria com uma consultora de tecnologia global líder como a Perficient. Nossa primeira temporada juntos foi algo que a equipe RioBotz nunca esquecerá”, disse Carlos Souza, líder da equipe RioBotz. “A engenharia depende de um aperfeiçoamento constante, e a equipe continuou a fazer ajustes no Minotaur durante o período fora da temporada. Estamos ansiosos por retornar à arena da BattleBots com a Perficient ao nosso lado, e mostrar o que o poderoso Minotaur é capaz de fazer”.

Sobre a RioBotz

Fundada em 2003, sob a supervisão do professor Marco Antônio Meggiolaro, doutor pelo MIT, a RioBotz é a equipe de robótica da PUC-Rio, uma universidade do Rio de Janeiro, Brasil. A RioBotz projeta, otimiza e constrói estruturas mecânicas, sistemas de locomoção e atuadores. Embora a equipe se concentre em robôs de combate, o grupo de pesquisa também desenvolveu sistemas para os setores médico, militar e de petróleo e energia.

Sobre a Perficient

A Perficient é a mais importante consultora digital do mundo. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital para ajudar nossos clientes a superar as expectativas de seus clientes, ultrapassar a concorrência e ampliar seus negócios. Com recursos de estratégia, criação e tecnologia incomparáveis, proporcionamos grandes reflexões e ideias inovadoras com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a alcançar o sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient integra os índices Russell 2000 e S&P SmallCap 600. Saiba mais em www.perficient.com.

