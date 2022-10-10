Tech Data亞太區及日本公司與Cibecs建立獨家經銷合作關係

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--TD SYNNEX旗下公司Tech Data今天宣布，公司已在亞太區和日本地區的6個市場（香港、印度、印尼、馬來西亞、新加坡和越南）擴大了與領先的端點備份、保護和安全解決方案供應商Cibecs的策略合作夥伴關係。此次合作為亞太區和日本市場的客戶帶來了Cibecs Endpoint Cloud，可提供一流的資料保護，並具有智慧管理功能。合作彰顯了Tech Data賦能獨立軟體廠商和合作夥伴以在亞太區和日本推動新業務和進一步提高通路能力的策略。利用全面的資料備份、保護和安全套裝軟體，獨立軟體廠商和合作夥伴如今可以幫助IT經理和資訊長彌合其終端環境中的差距，並具有完全的可見性和可控性。

Tech Data亞太區及日本高成長技術副總裁Sundaresan Kanappan在評論這一發展時表示：「亞太區企業資料管理市場在預測期間（2020-2026年）預計將實現12.1%的年複合成長率1，資料保護市場在預測期間（2017-2023年）將實現16.1%的年複合成長率2。在這種背景下，這項新的合作夥伴關係符合Tech Data的策略，即提出一種變革性的方法來推動解決方案在該地區實施，並使獨立軟體廠商能夠從該通路增加的功能靈活性中受惠。」

Kanappan補充道：「隨著壞人在利用端點系統漏洞方面變得越來越有創意，必須採取強有力的端點安全措施來保護設備免受未經授權的存取、惡意軟體和資料竊取。端點保護是端點安全的關鍵部分，Cibecs Endpoint Cloud解決方案可以為客戶提供對終端資料和設備的全面可見性或可控性，從而在幫助客戶方面發揮不可或缺的作用。」

Cibecs執行長Richard Dewing表示：「我們很高興將我們與Tech Data的合作關係提升到一個新的高度，也很高興能夠與其在亞太區和日本的業務及應對所有市場的能力保持一致，同時幫助其建立正確的合作夥伴形象。隨著整個地區採用雲端運算的情況不斷增加，我們相信，透過提供一個一站式的統一平臺來發現、管理、備份和保護企業資料，Cibecs Endpoint Cloud將在提供先進的資料管理和保護技術方面發揮重要作用。」

Cibecs Endpoint Cloud是為Azure開發的一個強大的雲端平臺，使IT部門和代管服務提供者(MSP)能夠輕鬆管理高度分散的遠端員工團隊，以遠端方式集中、整合和保護企業資料，滿足法規遵循規定，並大幅降低桌面支援成本。

1Research and Markets: Asia Pacific Enterprise Data Management Market By Component, By Deployment Type, By Organization Size, By End User, By Country, Industry Analysis and Forecast, 2020 - 2026（研究與市場：亞太區企業資料管理市場依元件、依部署類型、依組織規模、依終端使用者、依國家進行產業分析和預測，2020-2026年）

2Research and Markets: Asia Pacific Data Protection Market Analysis (2017-2023) （研究與市場：亞太區資料保護市場分析（2017年-2023年））

關於Tech Data

Tech Data是TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司，也是IT生態系統的全球領先經銷商和解決方案整合商。我們是一個創新的合作夥伴，幫助100多個國家的逾15萬名客戶實現技術投資價值的最大化，展示業務成果並挖掘成長機會。TD SYNNEX總部位於佛羅里達州清水和加州夫利蒙，公司的2.2萬名員工致力於整合1,500多家一流技術供應商的優質IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲端產品組合立足於一些高速成長的科技區隔領域，包括雲端、網路安全、巨量資料/分析、物聯網、行動和一切即服務。TD SYNNEX致力於為客戶和社群服務，我們相信，我們可以作為一個受人尊敬的企業公民，對我們的員工和我們的社會產生積極影響。我們希望成為IT生態系統人才首選的多元化和包容性雇主。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TDSYNNEX.com，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

關於Cibecs Inc.

Cibecs Inc是一家私人公司，總部位於美國德拉瓦州，在北美、南美、歐洲、非洲和亞洲設有辦事處和經銷商。Cibecs受到全球數十萬企業用戶的信任。該公司代表性的客戶包括：可口可樂(Coca-Cola)、巴克萊銀行(Barclays)、卡夫食品(Kraft Foods)、KPMG、均富會計師事務所(Grant Thornton)、英邁(Ingram Micro)和CNBC。欲瞭解有關Cibecs的更多資訊，請造訪公司網站www.cibecs.com。

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