Tech Data亚太区及日本公司与Cibecs建立独家分销合作关系

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--TD SYNNEX旗下公司Tech Data今天宣布，公司已在亚太区和日本地区的6个市场（香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南）扩大了与领先的端点备份、保护和安全解决方案提供商Cibecs的战略合作伙伴关系。此次合作为亚太区和日本市场的客户带来了Cibecs Endpoint Cloud，可提供一流的数据保护，并具有智能管理功能。合作彰显了Tech Data赋能独立软件供应商和合作伙伴以在亚太区和日本推动新业务和进一步提高渠道能力的战略。利用全面的数据备份、保护和安全软件包，独立软件供应商和合作伙伴如今可以帮助IT经理和首席信息官弥合其终端环境中的差距，并具有完全的可见性和可控性。

Tech Data亚太区及日本高增长技术副总裁Sundaresan Kanappan在评论这一发展时表示：“亚太区企业数据管理市场在预测期间（2020-2026年）预计将实现12.1%的年复合增长率1，数据保护市场在预测期间（2017-2023年）将实现16.1%的年复合增长率2。在这种背景下，这一新的合作伙伴关系符合Tech Data的战略，即提出一种变革性的方法来推动解决方案在该地区实施，并使独立软件供应商能够从该渠道增加的功能灵活性中受益。”

Kanappan补充道：“随着坏人在利用端点系统漏洞方面变得越来越有创意，必须采取强有力的端点安全措施来保护设备免受未经授权的访问、恶意软件和数据盗窃。端点保护是端点安全的关键部分，Cibecs Endpoint Cloud解决方案可以为客户提供对终端数据和设备的全面可见性或可控性，从而在帮助客户方面发挥不可或缺的作用。”

Cibecs首席执行官Richard Dewing表示：“我们很高兴将我们与Tech Data的合作关系提升到一个新的高度，也很高兴能够与其在亚太区和日本的业务及应对所有市场的能力保持一致，同时帮助其建立正确的合作伙伴形象。随着整个地区采用云计算的情况不断增加，我们相信，通过提供一个一站式的统一平台来发现、管理、备份和保护企业数据，Cibecs Endpoint Cloud将在提供先进的数据管理和保护技术方面发挥重要作用。”

Cibecs Endpoint Cloud是为Azure开发的一个强大的云平台，使IT部门和托管服务提供商(MSP)能够轻松管理高度分散的远程员工队伍，以远程方式集中、整合和保护企业数据，满足合规规定，并大幅降低桌面支持成本。

1Research and Markets: Asia Pacific Enterprise Data Management Market By Component, By Deployment Type, By Organization Size, By End User, By Country, Industry Analysis and Forecast, 2020 - 2026（研究与市场：亚太区企业数据管理市场按组件、按部署类型、按组织规模、按终端用户、按国家进行行业分析和预测，2020-2026年）

2Research and Markets: Asia Pacific Data Protection Market Analysis (2017-2023) （研究与市场：亚太区数据保护市场分析（2017年-2023年））

关于Tech Data

Tech Data是TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司，也是IT生态系统的全球领先分销商和解决方案集成商。我们是一个创新的合作伙伴，帮助100多个国家的逾15万名客户实现技术投资价值的最大化，展示业务成果并挖掘增长机会。TD SYNNEX总部位于佛罗里达州克利尔沃特和加州弗里蒙特，公司的2.2万名员工致力于整合1,500多家一流技术供应商的优质IT产品、服务和解决方案。我们的边缘到云产品组合立足于一些高速增长的科技细分领域，包括云、网络安全、大数据/分析、物联网、移动和一切即服务。TD SYNNEX致力于为客户和社区服务，我们相信，我们可以作为一个受人尊敬的企业公民，对我们的员工和我们的社会产生积极影响。我们希望成为IT生态系统人才首选的多元化和包容性雇主。如需了解更多信息，请访问www.TDSYNNEX.com，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

关于Cibecs Inc.

Cibecs Inc是一家私营公司，总部位于美国特拉华州，在北美、南美、欧洲、非洲和亚洲设有办事处和分销商。Cibecs受到全球数十万企业用户的信任。该公司代表性的客户包括：可口可乐、巴克莱银行、卡夫食品、毕马威、均富会计师事务所、英迈和CNBC。欲了解有关Cibecs的更多信息，请访问公司网站www.cibecs.com。

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