Expensify將在義大利舉辦ExpensiCon會議，會計師有機會贏得免費出席名額

奧勒岡州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY)是一款支付超級應用程式(superapp)，可幫助世界各地的個人和企業簡化支出、公司卡和帳單管理方式。該公司今天宣布推出「贏得你在ExpensiCon上的席位」競賽。競賽針對所有會計師開放，但只有五位會計師能夠在這場僅限受邀者參加的獨家會議上為自己和一名來賓贏得免費出席機會。

Expensify創辦人兼執行長David Barrett表示：「我們彙聚了業界100位才華橫溢的優秀人才，現在任何會計師都可以競逐會計領域令人羡慕的五個名額，無論其所在公司規模大小。這是一個無與倫比的機會，與會者將加入一個由擁有共計數百年經驗的會計業領袖組成的全球社群，為新一代會計職業進行規劃。我們將透過攜手合作，確定和解決一些極為複雜的挑戰，這些挑戰將在未來幾年裡塑造這一領域。」

ExpensiCon將包括主題演講、圓桌討論、爐邊談話、持續專業教育(CPE)會議、一對一的交流機會、策略研討會和VIP活動。此外，與會者及其賓客將在精心策劃的社交之旅中領略義大利普利亞地區的美景，體驗義大利麵食，品嘗葡萄酒，乘遊艇遊覽等等。

之前在波拉波拉島和毛伊島舉行的ExpensiCon會議包括來自普華永道、德勤、立信、CLA、Baker Tilly和EisnerAmper的與會者，主題演講者包括Uber創辦人Travis Kalanick、Bill.com創辦人兼執行長René Lacerte、NetSuite總裁兼執行長Zach Nelson和Xero創辦人Rod Drury等。

「贏得你在ExpensiCon上的席位」競賽將於2023年3月1日結束，獲獎者名單將在不久後公布。立即參與，時間不等人！

關於Expensify

Expensify是一款支付超級應用程式，可幫助世界各地的個人和企業簡化管理資金的方式。超過1,200萬人在使用Expensify的免費功能，包括公司卡、費用追蹤、次日報銷、開發票、帳單支付、薪資單和旅行預訂，所有這些功能都整合在一個應用程式中，無需支付任何費用。無論您是擁有一家小型企業，管理一個團隊，還是為客戶結帳，Expensify都能幫您輕鬆完成，讓您有更多時間專注於真正重要的事情。

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