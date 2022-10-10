Expensify将在意大利举办ExpensiCon会议，会计师有机会赢得免费出席名额

俄勒冈州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY)是一款支付超级应用程序，可帮助世界各地的个人和企业简化支出、公司卡和账单管理方式。该公司今天宣布推出“赢得你在ExpensiCon上的席位”竞赛。竞赛面向所有会计师开放，但只有五位会计师能够在这场仅限受邀者参加的独家会议上为自己和一名嘉宾赢得免费出席机会。

Expensify创始人兼首席执行官David Barrett表示：“ 我们汇聚了业内100位才华横溢的优秀人才，现在任何会计师都可以竞逐会计领域令人羡慕的五个名额，无论其所在公司规模大小。这是一个无与伦比的机会，与会者将加入一个由拥有共计数百年经验的会计行业领袖组成的全球社区，为新一代会计职业进行规划。我们将通过携手合作，确定和解决一些极为复杂的挑战，这些挑战将在未来几年里塑造这一领域。”

ExpensiCon将包括主题演讲、圆桌讨论、炉边谈话、职业继续教育(CPE)会议、一对一的交流机会、战略研讨会和VIP活动。此外，与会者及其宾客将在精心策划的社交之旅中领略意大利普利亚地区的美景，体验意大利面食，品尝葡萄酒，乘游艇游览，等等。

此前在波拉波拉岛和毛伊岛举行的ExpensiCon会议包括来自普华永道、德勤、立信、CLA、Baker Tilly和EisnerAmper的与会者，主题演讲者包括优步公司创始人Travis Kalanick、Bill.com创始人兼首席执行官René Lacerte、NetSuite总裁兼首席执行官Zach Nelson和Xero创始人Rod Drury等。

“赢得你在ExpensiCon上的席位”竞赛将于2023年3月1日结束，获奖者名单将在不久后公布。立即参与，时间不等人！

关于Expensify

Expensify是一款支付超级应用程序，可帮助世界各地的个人和企业简化管理资金的方式。超过1,200万人在使用Expensify的免费功能，包括公司卡、费用跟踪、次日报销、开发票、账单支付、工资单和旅行预订，所有这些功能都集成在一个应用程序中，无需支付任何费用。无论您是拥有一家小型企业，管理一个团队，还是为客户结账，Expensify都能帮您轻松完成，让您有更多时间专注于真正重要的事情。

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