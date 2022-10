Expensify geeft accountants een kans om hun plek te winnen op ExpensiCon in Italië

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), een super-app voor betalingen die particulieren en bedrijven over de hele wereld helpt bij het vereenvoudigen van de manier waarop ze geld beheren voor uitgaven, bedrijfskaarten en rekeningen, heeft vandaag de competitie 'Win your spot at ExpensiCon' aangekondigd. De wedstrijd staat open voor elke accountant, maar slechts vijf accountants winnen een plek op deze exclusieve, alleen op uitnodiging toegankelijke conferentie voor zichzelf en een gast.

" We brengen 100 van de beste en slimste in de branche samen, en vijf van de meest begeerde plekken in boekhouding zijn nu beschikbaar voor elke accountant van welk bedrijf in omvang dan ook," aldus David Barrett, oprichter en CEO van Expensify. " Dit is een ongekende kans om u te voegen bij een wereldwijde gemeenschap van boekhoudkundige leiders met honderden jaren gecombineerde ervaring om plannen te maken voor de volgende generatie van het beroep. Samen kunnen we de meest complexe uitdagingen identificeren en oplossen die deze ruimte de komende jaren vorm zullen geven."

ExpensiCon omvat een mix van keynotes, rondetafelgesprekken, openhaardchats, CPE-sessies, persoonlijke netwerkmogelijkheden, strategieworkshops en VIP-evenementen. Bovendien zullen deelnemers en hun gasten de schoonheid van Puglia, Italië, ervaren tijdens georganiseerde excursies door de hele regio voor het opbouwen van relaties, met als onderdelen pasta maken, wijnproeven, jachttochten en meer.

Aan eerdere ExpensiCons in Bora Bora en Maui namen mensen deel van PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly en EisnerAmper, evenals keynotesprekers zoals Travis Kalanick van Uber, René Lacerte van Bill.com, Zach Nelson van NetSuite en Rod Drury van Xero.

De 'Win your spot at ExpensiCon'-competitie eindigt op 1 maart 2023 en kort daarna worden de winnaars bekendgemaakt. Begin vandaag nog – de klok tikt door!

Over Expensify

Expensify is een super-app voor betalingen die particulieren en bedrijven over de hele wereld helpt de manier waarop ze geld beheren te vereenvoudigen. Meer dan 12 miljoen mensen gebruiken de gratis functies van Expensify, waaronder bedrijfskaarten, onkostenregistratie, terugbetaling op de volgende dag, facturering, rekeningen betalen, salarisadministratie en reizen boeken in één app. Allemaal gratis. Of u nu een klein bedrijf heeft, een team leidt of de boekhouding regelt voor uw klanten, Expensify maakt het gemakkelijk zodat u meer tijd heeft om zich te concentreren op wat er echt toe doet.

