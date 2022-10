Décarbonation de l’industrie lourde : TotalEnergies et Holcim s’associent en vue d’étudier des solutions pour développer la première cimenterie zéro carbone en Belgique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Holcim en Belgique ont signé un protocole d’accord pour travailler conjointement à la décarbonation totale d’une cimenterie de Holcim en cours de modernisation à Obourg, en Belgique. Diverses énergies et technologies seront évaluées afin de capter, de séquestrer et de valoriser efficacement les quelque 1,3 million de tonnes de CO 2 émises chaque année par ce site.

Chaque partenaire apportera ses meilleures technologies et son savoir-faire pour étudier et développer ce projet, notamment par :

l’installation par Holcim, dans le cadre de la modernisation en cours de la cimenterie, d’un four innovant à oxycombustion qui facilite le captage et la purification du CO 2 contenu dans les effluents gazeux ; et

contenu dans les effluents gazeux ; et l’acheminement, par TotalEnergies, du CO 2 capté vers un dispositif innovant de production de carburants de synthèse (e-fuels), ou vers un lieu de stockage géologique en mer du Nord.

TotalEnergies évaluera le développement de projets renouvelables pour alimenter un nouvel électrolyseur. Celui-ci produirait l’hydrogène vert nécessaire à la fabrication d’e-fuels. Ces nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable permettraient également d'alimenter le nouveau four à oxycombustion de Holcim, contribuant ainsi à la décarbonation de la cimenterie. Enfin, l’oxygène émis par cet électrolyseur serait utilisé pour alimenter ce nouveau four.

« Cette solution unique, intégrée et durable que nous étudions pour Holcim dans l’optique de décarboner 100 % des émissions de sa cimenterie – en mobilisant toute une série de technologies et de nouvelles molécules décarbonées – est une première et un jalon majeur sur le chemin de la décarbonation de l’industrie lourde, dont les émissions sont difficiles à réduire. Nous sommes ravis de nous associer à Holcim pour travailler au développement, en Europe, d’outils industriels durables et neutres en carbone, en partenariat avec nos clients et en ligne avec leur stratégie de décarbonation, a déclaré Christophe Sassolas, Directeur OneB2B Solutions de TotalEnergies. TotalEnergies est déterminée à déployer ailleurs d’autres solutions intégrées comme celle-ci, de nature à réduire les émissions de scope 3, conformément à notre ambition climat, qui est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, ensemble avec la société. »

« La décarbonation de l’industrie du ciment est un immense défi car nos procédés émettent inévitablement du CO 2 . Nous faisons indéniablement partie de ces secteurs pour lesquels la réduction des émissions relève de la gageure. Le captage, stockage et valorisation du CO 2 (CCUS) est donc une nécessité pour faire d’Obourg le premier four à clinker neutre en carbone de l’Europe du Nord-Ouest. Nous sommes très heureux de nous associer à TotalEnergies afin d’accélérer le développement de ces solutions de CCUS pour notre projet GO4ZERO. En comptant parmi les premières entreprises à franchir ce pas, nous entendons fixer la norme pour les futures usines de clinker », a déclaré Bart Daneels, CEO de Holcim Belgique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Holcim

En tant que leader mondial de solutions de construction innovantes et durables, Holcim favorise le développement de villes plus vertes, d'infrastructures plus intelligentes et l'amélioration du cadre de vie dans le monde entier. La durabilité au cœur de sa stratégie, Holcim devient une entreprise neutre en carbone et préconise un mode de construction plus circulaire en consommant moins de ressources. À l'échelle mondiale, Holcim compte 70 000 collaborateurs, Holcim Belgique en emploie 700 répartis sur 20 sites. Tous sont passionnés par la réalisation de progrès pour les hommes et la planète, à travers quatre secteurs d'activité : Ciment, Béton, Granulats et Solutions & Produits.

