Generac Power Systems e EODev annunciano la sigla di un accordo finalizzato a portare nel Nord America generatori di energia elettrica mediante pile a combustibile a idrogeno, con emissioni nette nulle e su grande scala

WAUKESHA, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Generac Power Systems (NYSE: GNRC), leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per la generazione di energia e altri sistemi per la generazione di potenza, oggi ha annunciato la sigla di un accordo formale di distribuzione, ai sensi del quale Generac offrirà sul mercato nord americano GEH2® di EODev – un generatore di energia elettrica mediante pile a combustibile a idrogeno, con emissioni nette nulle e su grande scala.

Questo accordo di distribuzione consentirà la crescita e disponibilità ininterrotte di innovative soluzioni alternative per la generazione di energia con emissioni nette nulle e a basso contenuto di carbonio nel settore della potenza industriale. Questa collaborazione evidenza il focus strategico Powering A Smarter World (“Generare potenza per un mondo più intelligente”) di Generac ed espande la presenza di EODev sul mercato nordamericano tramite i generatori di energia elettrica mediante pile a combustibile a idrogeno avanzati, unici di quest’ultima.

Generac ha emesso un ordine iniziale per i generatori GEH2®, alcuni dei quali sono già arrivati negli Stati Uniti. La capacità di Generac di gestire internamente servizi e la manutenzione, le soluzioni di noleggio e l’assistenza clienti a livello nazionale ne fa il partner ideale per i piani di espansione di EODev nel Nord America, in quanto Generac può fornire un supporto importante per gestire l’acquisizione, l’installazione e la manutenzione dei generatori GEH2®.

“Generac Industrial Power è estremamente lieta della partnership stretta con EODev per offrire i generatori di energia elettrica mediante pile a combustibile a idrogeno GEH2® nel Nord America”, commenta Erik Wilde, Vicepresidente esecutivo Industrial – Americas presso Generac. “Sfruttare la potenza dell’idrogeno ci consente di offrire soluzioni realizzate per il pianeta, al contempo assicurando valore ai clienti impegnati in investimenti in soluzioni a contenuto nullo di carbonio. I generatori di energia elettrica mediante pile a combustibile a idrogeno possono svolgere un ruolo importante nell’ampliamento della gamma di energie alternative e la piattaforma GEH2® dimostra il nostro impegno nella creazione di prodotti avanzati che migliorino la resilienza e ottimizzino l’efficienza in relazione alla produzione di energia oltre a essere ineguagliati per quanto riguarda la gestione ambientale responsabile”.

“Siamo soddisfatti che Generac promuova la promessa fatta da EODev riguardo al mercato nord americano. Oltre al loro vasto know-how, condividiamo l’ambizioso obiettivo di accelerare la transizione energetica tramite le nostre soluzioni innovative ed ecologiche”, aggiunge Jérémie Lagarrigue, Ceo di EODev. “Grazie a EODev GEH2®, le soluzioni di domani per la generazione di potenza a contenuto nullo di carbonio nel Nord America oggi sono già disponibili. Guardiamo con fiducia a partecipare ai loro primi progetti in questo promettente mercato”.

GEH2®, l’alleato della transizione energetica sulla superficie terrestre

GEH2® utilizza una pila a combustibile e una batteria al litio-ferro-fosfato, riducendo le emissioni acustiche e assicurando un avviamento istantaneo. Questa combinazione di energia consente a GEH2® di erogare fino a 110 kVA di potenza. Sviluppato in modo da essere facile da usare, GEH2® presenta livelli di tensioni, frequenza standardizzata e prese elettriche con valori dipendenti dagli eventi oltre a funzioni di acquisizione dati e monitoraggio da remoto.

Silenzioso e pensato per fornire a pressoché ogni ecosistema energetico potenza istantanea, GEH2® costituisce una soluzione senza emissioni di CO 2 , HC, NO x o particolato fine. Emette solo acqua tiepida e aria filtrata.

Basato su un approccio plug & play, GEH2® è stato sviluppato con l’obiettivo di un’integrazione facile in tutti i settori e gli ambienti. Progettato in modo da rispondere ai problemi ambientali senza sacrificare l’efficienza, è adatto per pressoché tutte le sedi e i settori di attività quali che siano che esigenze dei potenziali clienti – autonomia energetica, generatore di riserva oppure operazioni in un ambiente ristretto o in zone a emissioni nette nulle regolamentate.

