Generac Power Systems en EODev kondigen overeenkomst aan voor grootschalige, emissievrije waterstofcelgeneratoren in Noord-Amerika.

WAUKESHA, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Generac Power Systems (NYSE: GNRC), een toonaangevende wereldwijde ontwerper en fabrikant van energietechnologische oplossingen en andere energieproducten, en EODev, een Franse ontwikkelaar en fabrikant van emissievrije waterstof-brandstofcelgeneratoren, hebben vandaag een formele distributieovereenkomst aangekondigd. Generac zal de GEH2® van EODev - een grootschalige emissievrije brandstofcelgenerator - op de Noord-Amerikaanse markt aanbieden.

De distributieovereenkomst markeert de aanhoudende groei en beschikbaarheid van alternatieve energieoplossingen voor de industriële energiesector, die zich richt op een baanbrekende markt in de overgang naar koolstofarme en emissievrije energieoplossingen. Deze samenwerking benadrukt Generac's Powering A Smarter World strategische focus en verhoogt ook EODev's aanwezigheid op de Noord-Amerikaanse markt met zijn geavanceerde, unieke waterstof-brandstofcelgeneratoren.

Generac heeft een eerste bestelling geplaatst voor de GEH2® generatoren, waarvan er al enkele in de Verenigde Staten zijn aangekomen. Generac's vermogen om in-house service en onderhoud, huuroplossingen en klantondersteuningsteams over het hele land te beheren, maken het een ideale partner voor de uitbreidingsplannen van EODev in Noord-Amerika, waarbij Generac eindklanten relevante ondersteuning kan bieden bij de aankoop, installatie en het onderhoud van de GEH2® units.

"Generac Industrial Power is trots op de samenwerking met EODev om GEH2® waterstof-brandstofcelgeneratoren aan te bieden in Noord-Amerika", aldus Erik Wilde, executive vice president Industrial - Americas bij Generac. "Door de kracht van waterstof te benutten, kunnen we oplossingen bieden die ontworpen zijn voor de planeet en tegelijkertijd waarde leveren aan klanten die willen investeren in koolstofvrije oplossingen. Waterstof-brandstofcelgeneratoren kunnen een belangrijke rol spelen in de groeiende alternatieve energieruimte, en het GEH2® platform toont onze inzet voor het leveren van geavanceerde producten die de veerkracht van energie verbeteren, de energie-efficiëntie optimaliseren en toonaangevend zijn op het gebied van milieubeheer."

"We zijn verheugd dat Generac de belofte van EODev op de Noord-Amerikaanse markt verder kan waarmaken. Naast hun enorme expertise delen we een gemeenschappelijke ambitie om de energietransitie te versnellen door middel van onze schone en innovatieve oplossingen", aldus Jérémie Lagarrigue, chief executive officer van EODev. "Dankzij de GEH2® van EODev zijn de oplossingen van morgen voor koolstofvrije energieopwekking in Noord-Amerika vandaag al beschikbaar. We kijken ernaar uit om hun eerste projecten in deze veelbelovende markt met u te delen."

GEH2®, de bondgenoot van de energietransitie ter land

De GEH2® maakt gebruik van een brandstofcel en een lithium-ijzerfosfaatbatterij, wat de geluidsemissie vermindert en de machine onmiddellijk doet starten. Door deze combinatie kan de GEH2® tot 110 kVA vermogen leveren. De GEH2® is ontwikkeld gericht op het gebruiksgemak en is uitgerust met gebeurtenisgestuurde stopcontacten, gestandaardiseerde frequentie- en spanningsniveaus en bewaking en gegevensverwerving op afstand.

De GEH2® is ontworpen om vrijwel elk energie-ecosysteem onmiddellijk van stroom te voorzien en biedt een stille oplossing zonder uitstoot van CO 2 , HC, NO x of fijne deeltjes. De GEH2® geeft alleen warm water en gefilterde lucht af.

Met zijn plug-and-play benadering werd de GEH2® ontwikkeld met een focus om gemakkelijk in alle industrieën en omgevingen te integreren. Ontworpen om aan de milieu-uitdagingen te voldoen zonder aan efficiëntie in te boeten, is hij geschikt voor vrijwel alle locaties en activiteitensectoren, of potentiële klanten nu op zoek zijn naar autonome energie, een back-upoplossing wensen, al dan op een beperkt terrein of in gereguleerde emissievrije zones actief zijn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.