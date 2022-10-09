AIT Worldwide Logistics與卡利塔航空建立民航預備隊合作夥伴關係

伊利諾州伊塔斯加--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球供應鏈解決方案領導者AIT Worldwide Logistics與總部位於密西根州伊普西蘭提(Ypsilanti)的卡利塔航空(Kalitta Air)建立新的民航預備隊(CRAF)合作夥伴關係。長期以來，AIT一直是CRAF贊助的貨運代理。新成立的策略聯盟進一步鞏固了公司的地位，使公司能夠繼續為美國運輸司令部(USTRANSCOM)委託的任務提供關鍵供應鏈支援，同時也增加了公司客戶獲得全球航線、運力和包機的機會。

AIT商務長Greg Weigel表示：「十多年來，我們隨時準備透過CRAF計畫支援美國運輸司令部，並為此而倍感自豪。隨著AIT持續擴大全球業務範圍和領域，與卡利塔這樣一家具有全球影響力和擁有一些全球超大型貨運飛機的航空公司建立CRAF夥伴關係，對我們團隊而言意義非凡。」

卡利塔航空旗下機型包括B747-400和B777F貨機，用於遠距國際包機和定期航班服務。該公司的機隊中還包括B737F、小型噴氣式飛機和渦輪螺旋槳飛機，針為北美市場提供服務，可提供時間要求極為嚴格的包機服務、生命科學運輸服務，以及用於執行地面任務的飛機。

卡利塔航空貨運行銷副總裁Lynn Stauffer表示：「我們很高興開啟與AIT合作的新階段。長期以來，AIT一直是我們值得信賴的合作夥伴，期待雙方在未來幾年裡共同支援美國運輸司令部。」

Weigel補充道，幾十年來，卡利塔一直是AIT的核心承運人，在AIT的政府和航空航太業務中尤其重要。自新冠疫情爆發以來，卡利塔一直是AIT的三大承運人之一。

卡利塔航空已獲准在世界各地的軍事基地起降，旗下飛機戰略性地部署在美國、歐洲、亞洲和南美洲的交通樞紐，有能力在數小時內將貨物運送到世界上任何地方。此外，Weigel還表示，卡利塔航空已在數百個國際包機專案上與AIT進行合作。

CRAF計畫成立於1951年，是一項戰備計畫，當美國國防部(DOD)的空運需求超過軍用飛機的運輸能力時啟用，可為美國提供相當規模的空中運輸資源。

這個自願性質的合作計畫還涉及美國交通部和美國民用航空承運人產業之間的合作，能夠在與國防相關的危機中增強國防部的空中運輸能力。

航空承運人透過與空中運輸司令部簽署的合約協議，自願將旗下飛機加入CRAF計畫，作為回報，參與該計畫的公司在為國防部運送和平時期的商業貨物和客運方面將獲得優先權。

除CRAF合作夥伴關係外，AIT還是運輸資產保護協會的會員、經認證的海關交易夥伴反恐合規供應商，也是美國國防運輸協會的長期成員。

如需瞭解AIT參與CRAF計畫的更多資訊，請造訪https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder。

如需瞭解有關卡利塔航空的更多資訊，請造訪kalittaair.com。

關於AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家國際性貨運代理公司，致力於幫助各公司擴大接觸全球各大市場的管道，協助公司銷售和/或採購原材料、組件和成品，並促進各公司發展壯大。40多年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領軍企業一直採用協商的方式來打造全球網路，並在幾乎所有行業都建立了值得信賴的合作關係，包括航太、汽車、消費零售、食品、政府、醫療、高科技、工業和生命科學等。採用可擴充的、方便易用的技術，AIT靈活的商業模式透過海、空、陸地和鐵路聯運實現了客製化的戶到戶(door-to-door)交付，且能夠做到準時、依預算完成。透過遍佈亞洲、歐洲和北美的100多個網點的專業團隊成員，AIT的全面服務還包括通關、倉庫管理和白手套服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.aitworldwide.com。

我們的使命

在AIT，我們積極尋求機會，透過交付卓越的全球物流解決方案贏得客戶信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社群。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。