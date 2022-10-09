AIT Worldwide Logistics与卡利塔航空建立民航预备队合作伙伴关系

伊利诺伊州伊塔斯加--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics与总部位于密歇根州伊普西兰蒂(Ypsilanti)的卡利塔航空(Kalitta Air)建立新的民航预备队(CRAF)合作伙伴关系。长期以来，AIT一直是CRAF赞助的货运代理。新成立的战略联盟进一步巩固了公司的地位，使公司能够继续为美国运输司令部(USTRANSCOM)委托的任务提供关键供应链支持，同时也增加了公司客户获得全球航线、运力和包机的机会。

AIT首席商务官Greg Weigel表示：“十多年来，我们随时准备通过CRAF计划支持美国运输司令部，并为此而倍感自豪。随着AIT持续扩大全球业务范围和领域，与卡利塔这样一家具有全球影响力和拥有一些全球超大型货运飞机的航空公司建立CRAF伙伴关系，对我们团队而言意义非凡。”

卡利塔航空旗下机型包括B747-400和B777F货机，用于远程国际包机和定期航班服务。该公司的机队中还包括B737F、小型喷气式飞机和涡轮螺旋桨飞机，面向北美市场提供服务，可提供时间要求极为严格的包机服务、生命科学运输服务，以及用于执行地面任务的飞机。

卡利塔航空货运营销副总裁Lynn Stauffer表示：“我们很高兴开启与AIT合作的新阶段。长期以来，AIT一直是我们值得信赖的合作伙伴，期待双方在未来几年里共同支持美国运输司令部。”

Weigel补充道，几十年来，卡利塔一直是AIT的核心承运人，在AIT的政府和航空航天业务中尤其重要。自新冠疫情爆发以来，卡利塔一直是AIT的三大承运人之一。

卡利塔航空已获准在世界各地的军事基地起降，旗下飞机战略性地部署在美国、欧洲、亚洲和南美洲的交通枢纽，有能力在数小时内将货物运送到世界上任何地方。此外，Weigel还表示，卡利塔航空已在数百个国际包机项目上与AIT进行合作。

CRAF计划成立于1951年，是一项战备计划，当美国国防部(DOD)的空运需求超过军用飞机的运输能力时启用，可为美国提供相当规模的空中运输资源。

这个自愿性质的合作计划还涉及美国交通部和美国民用航空承运人行业之间的合作，能够在与国防相关的危机中增强国防部的空中运输能力。

航空承运人通过与空中运输司令部签署的合同协议，自愿将旗下飞机加入CRAF计划，作为回报，参与该计划的公司在为国防部运送和平时期的商业货物和客运方面将获得优先权。

除CRAF合作伙伴关系外，AIT还是运输资产保护协会的成员、经认证的海关贸易伙伴反恐合规供应商，也是美国国防运输协会的长期成员。

如需了解AIT参与CRAF计划的更多信息，请访问https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder。

如需了解有关卡利塔航空的更多信息，请访问kalittaair.com。

关于AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家国际性货代公司，致力于帮助各公司扩大接触全球各大市场的渠道，助力公司销售和/或采购原材料、部件和成品，并促进各公司发展壮大。40多年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领军企业一直采用协商的方式来打造全球网络，并在几乎所有行业都建立了值得信赖的合作关系，包括航天、汽车、消费零售、食品、政府、医疗、高科技、工业和生命科学等。基于可扩展的、方便易用的技术，AIT灵活的业务模式通过海、空、陆地和铁路联运实现了定制式的门到门交付，且能够做到按时、按预算完成。借助遍布亚洲、欧洲和北美的100多个网点的专业团队成员，AIT的全面服务还包括通关、仓库管理和白手套服务。如需了解更多信息，请访问www.aitworldwide.com。

我们的使命

在AIT，我们积极寻求机会，通过交付卓越的全球物流解决方案赢得客户信任，同时极为珍视我们的同事、合作伙伴和社区。

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