AIT Worldwide Logistics forma parceria CRAF com Kalitta Air

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--A AIT Worldwide Logistics, líder mundial em soluções de cadeia de fornecimento, iniciou uma nova parceria de Frota Aérea de Reserva Civil (Civil Reserve Air Fleet - CRAF) com a Kalitta Air, com sede em Ypsilanti, Michigan. A aliança estratégica continua a designação de longa data da AIT como um agente de fretes patrocinado por CRAF, permitindo que a empresa continue o suporte essencial da cadeia de fornecimento para missões do Comando de Transporte dos EUA (United States Transportation Command - USTRANSCOM), enquanto aumenta o acesso a rotas, capacidade e fretes aéreos para clientes a nível mundial.

"Durante mais de 10 anos, estamos orgulhosos e sempre prontos para dar suporte ao USTRANSCOM por meio do programa CRAF", disse o diretor comercial da AIT, Greg Weigel. "À medida que a AIT continua aumentando nossa presença e escopo internacionais, garantir uma parceria CRAF com uma companhia aérea que tenha alcance mundial semelhante, com algumas das maiores aeronaves de carga do mundo, fez todo o sentido para nossa equipe - e essa é a Kalitta."

A Kalitta opera cargueiros B747-400 e B777F para fretes aéreos internacionais de longo alcance e serviços regulares. Sua frota também inclui cargueiros B737F, bem como aeronaves a jato e turboélice menores que atendem ao mercado norte-americano com suporte para fretes aéreos em tempo crítico, ciências da vida e aeronaves em missões terrestres.

"Estamos entusiasmados em ingressar em uma nova fase de cooperação com a AIT", disse o vice-presidente de Marketing de Cargas da Kalitta Air, Lynn Stauffer. "Ela vem sendo uma parceria confiável há muito tempo e esperamos trabalhar em conjunto para dar suporte ao USTRANSCOM nos próximos anos."

Weigel acrescentou que a Kalitta é uma transportadora central da AIT há décadas, sobretudo vital aos negócios governamentais e aeroespaciais da empresa. A companhia aérea também é uma das três principais transportadoras da AIT desde a pandemia de COVID-19.

Autorizada a aterrissar e decolar de bases militares em todo o mundo e com aeronaves estrategicamente posicionadas em centros logísticos nos EUA, Europa, Ásia e América do Sul, a Kalitta tem capacidade para transportar cargas a qualquer lugar do mundo em questão de horas. E, segundo Weigel, a companhia aérea já trabalhou com a AIT em centenas de projetos de fretes aéreos internacionais.

Estabelecido em 1951, o CRAF é um programa de prontidão utilizado para fornecer uma parcela significativa dos recursos de mobilidade aérea do país quando o transporte aéreo do Departamento de Defesa (DOD) supera a capacidade de aeronaves militares.

Este programa cooperativo e voluntário também envolve o Departamento de Transportes dos EUA e o setor de transporte aéreo civil dos EUA em uma parceria para aumentar a capacidade das aeronaves do DOD durante uma crise relacionada à defesa nacional.

As transportadoras aéreas oferecem suas aeronaves ao programa CRAF através de acordos contratuais com o comando de mobilidade aérea e, em troca, as empresas participantes têm preferência ao transportar cargas comerciais em tempo de paz e tráfego de passageiros para o DOD.

Além da parceria de CRAF da empresa, a AIT também é membro da Associação de Proteção de Ativos de Transporte, sendo um fornecedor certificado em conformidade com a Parceria de Comércio Aduaneiro contra o Terrorismo e membro de apoio da Associação Nacional de Transportes de Defesa.

Para mais informação sobre a participação da AIT no programa CRAF, acesse https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder.

Para mais informação sobre a Kalitta Air, acesse kalittaair.com.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é um agente de fretes internacional que ajuda as empresas a crescer ao expandir o acesso a mercados em todo o mundo onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, a líder em soluções de cadeia de fornecimento com sede em Chicago tem contado com uma abordagem consultiva para construir uma rede mundial e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentação, governo, saúde, alta tecnologia, industrial e ciências da vida. Respaldado por tecnologia escalonável e fácil de usar, o modelo flexível de negócios da AIT personaliza as entregas porta a porta via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com equipes de especialistas em mais de 100 locais na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço aduaneiro, administração de armazenamento e serviços com um elevado nível de cuidado em remessas especiais. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.