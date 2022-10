AIT Worldwide Logistics stringe una partnership CRAF con Kalitta Air

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura, ha stretto una partnership CRAF (Civil Reserve Air Fleet) con Kalitta Air, che ha sede a Ypsilanti, Michigan. Questo accordo strategico continua la duratura designazione di AIT come spedizioniere sponsorizzato da CRAF, consentendole di continuare a offrire un supporto cruciale alla catena di fornitura per le missioni USTRANSCOM (United States Transportation Command), mentre inoltre amplia l’accesso alle rotte e aumenta sia la capacità che il numero di voli charter.

“Da oltre 10 anni siamo fieri e sempre pronti a sostenere USTRANSCOM attraverso il programma CRAF”, commenta Greg Weigel, Chief Business Officer AIT. “Mentre AIT continua a espandere la sua presenza globale e l’ambito della sua attività, stringere una partnership CRAF con una linea aerea che vanta un’analoga presenza globale e utilizza alcuni degli aerei cargo più grandi al mondo era per noi perfettamente logico – e tale linea aerea è Kalitta”.

Kalitta gestisce aerei da carico B747-400 e B777F per voli charter internazionali su rotte lunghe e servizi programmati. La sua flotta include anche B737F oltre a turboeliche e jet più piccoli impiegati sul mercato nordamericano per appoggio a voli charter con scadenze critiche, operazioni nel settore delle scienze della vita e missioni riguardanti aerei impossibilitati a volare (“aircraft on ground”).

“Siamo molto lieti di avviare una nuova fase di collaborazione con AIT”, aggiunge Lynn Stauffer, Vicepresidente Cargo Marketing presso Kalitta Air. “Da lungo tempo è un partner affidabile e guardiamo con fiducia al lavoro che svolgeremo insieme a sostegno di USTRANSCOM per anni e anni”.

Weigel spiega che da decenni Kalitta è una delle linee aeree principali di AIT, particolarmente vitale per il business nei settori aerospaziale e governativo di quest’ultima, ed è anche uno dei suoi tre vettori più importanti dall’inizio della pandemia di COVID-19.

Autorizzata a decolli e atterraggi su basi militari ovunque nel mondo e con aerei posizionati strategicamente presso hub negli Stati Uniti, in Europa, Asia e Sud America, Kalitta è in grado di trasportare carichi in tutti i continenti nell’arco di ore. E, racconta Weigel, ha già collaborato con AIT in centinaia di progetti charter internazionali.

Creato nel 1951, CRAF è un programma di preparazione utilizzato per fornire una parte notevole delle risorse di mobilità aerea degli Stati Uniti quando le esigenze di trasporto per via area del Dipartimento della difesa (DOD) superano la capacità degli aerei militari.

Questo programma di cooperazione volontaria coinvolge anche il Dipartimento dei trasporti e il settore delle linee aree civili statunitensi in una partnership finalizzata ad aumentare la capacità a disposizione del DOD durante crisi in ambito di difesa nazionale.

Le linee aeree mettono volontariamente a disposizione del programma CRAF i loro aerei ai sensi di contratti stipulati con il comando mobilità aerea e nel quadro del contratto siglato ciascuna linea aerea partecipante riceve la precedenza nel trasporto di passeggeri e carico commerciale in tempo di pace per il DOD.

Oltre alla partnership stretta con CRAF, AIT è anche membro della Transport Asset Protection Association, è un fornitore certificato a norma Customs Trade Partnership Against Terrorism e socio sostenitore della National Defense Transportation Association.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione della AIT al programma CRAF visitare https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder.

Per ulteriori informazioni su Kalitta Air visitare kalittaair.com.

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics è uno spedizioniere internazionale che aiuta le aziende a crescere ampliandone l’accesso ai mercati di tutto il mondo in cui possono commercializzare e/o approvvigionarsi di materiali grezzi, componenti e prodotti finiti. Con sede a Chicago e leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura, da oltre 40 anni AIT adotta un approccio consultivo alla creazione di una rete globale e di accordi affidabili in quasi ogni settore – aerospaziale, automotive, retailing, alimentare, governativo, sanitario, high-tech, industriale e delle scienze della vita. Appoggiandosi a una tecnologia intuitiva, scalabile, il flessibile modello di business di AIT personalizza le consegne porta a porta con mezzi di trasporto navali, aerei, gommati e ferroviari – puntualmente e rispettando il budget. Il suo esperto personale presente in oltre 100 sedi in Asia, Europa e Nord America permette a AIT di offrire una gamma completa di servizi che include anche sdaziamenti, gestione magazzino e consegna “nell’ultimo miglio” (il cosiddetto servizio “white glove”). Per saperne di più visitare www.aitworldwide.com.

La nostra mission

Noi di AIT ci impegniamo per cogliere opportunità che ci consentano di guadagnarci la fiducia dei clienti offrendo soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo mentre operiamo con passione affinché i nostri dipendenti, partner e comunità ricevano valore.

