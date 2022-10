AIT Worldwide Logistics gaat CRAF-partnerschap aan met Kalitta Air

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, wereldleider op het gebied van supply chain-oplossingen, is een nieuw Civil Reserve Air Fleet (CRAF) partnerschap aangegaan met Kalitta Air, gevestigd in Ypsilanti, Michigan. De strategische alliantie blijft AIT's langdurige kwalificatie van door de CRAF gesponsord goederenvervoersbedrijf in stand houden, en stelt het bedrijf in staat cruciale supply chain-ondersteuning voor missies van het United States Transportation Command (USTRANSCOM) voort te zetten. Ook zal dit de toegang tot wereldwijde routes, capaciteit en charters voor klanten uitbreiden.

"We zijn er trots op dat we al ruim 10 jaar altijd klaar staan om USTRANSCOM te ondersteunen via het CRAF-programma", aldus Greg Weigel, Chief Business Officer van AIT. "Aangezien AIT onze wereldwijde aanwezigheid en reikwijdte blijft uitbreiden, was dit CRAF-partnerschap met een luchtvaartmaatschappij van een vergelijkbare wereldwijde omvang, en met enkele van 's werelds grootste vrachtvliegtuigen, heel logisch voor ons team - en dat is in dit geval Kalitta."

Kalitta zet B747-400 en B777F vrachtvliegtuigen in voor internationale charters en lijndiensten over lange afstanden. Hun vloot bestaat ook uit B737F's en kleinere straal- en turbopropvliegtuigen die de Noord-Amerikaanse markt bedienen met ondersteuning voor tijdkritische charter- en biowetenschappelijke lucht- en grondmissies.

"We zijn verheugd om een nieuwe fase van samenwerking met AIT in te gaan," aldus Vice President Cargo Marketing voor Kalitta Air, Lynn Stauffer. "Ze zijn al lange tijd een vertrouwde partner en we kijken uit naar de samenwerking om USTRANSCOM de komende jaren te ondersteunen."

Weigel voegde eraan toe dat Kalitta al tientallen jaren een kernvervoerder van AIT is, en vooral van vitaal belang is voor de overheids- en ruimtevaartactiviteiten van het bedrijf. Het luchtvaartbedrijf is ook een van AIT's top drie vervoerders sinds de COVID-19 pandemie.

Met toestemming om te landen en op te stijgen van militaire basissen over de hele wereld en met vliegtuigen die strategisch gepositioneerd zijn op knooppunten in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Zuid-Amerika, heeft Kalitta de capaciteit om binnen enkele uren overal ter wereld vracht te vervoeren. En volgens Weigel heeft de luchtvaartmaatschappij al met AIT samengewerkt in honderden internationale charterprojecten.

CRAF werd in 1951 opgericht en is een paraatheidsprogramma dat wordt gebruikt om een aanzienlijk deel van de nationale middelen voor luchtmobiliteit te leveren wanneer het luchttransport van het Amerikaase ministerie van Defensie (DOD) de capaciteit van militaire vliegtuigen overschrijdt.

Bij dit coöperatieve, vrijwillige programma zijn ook het Amerikaanse ministerie van Vervoer en de Amerikaanse burgerluchtvaartsector betrokken in een partnerschap om de vliegtuigcapaciteit van de DOD te vergroten tijdens een nationale defensiegerelateerde crisis.

Luchtvaartmaatschappijen bieden hun vliegtuigen vrijwillig aan voor het CRAF-programma via contractuele overeenkomsten met het Air Mobility Command en in ruil daarvoor krijgen de deelnemende maatschappijen voorrang bij het vervoer van commerciële vracht en passagiers voor de DOD in vredestijd.

Naast het CRAF-partnerschap is AIT ook lid van de Transport Asset Protection Association, een gecertificeerd dienstverlener die het Customs Trade Partnership Against Terrorism naleeft en is ondersteunend lid van de National Defense Transportation Association.

Meer informatie over de deelname van AIT aan het CRAF-programma vindt u op https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder.

Voor meer informatie over Kalitta Air, ga naar kalittaair.com.

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics is een wereldwijde goederenvervoerder die bedrijven helpt groeien door het bieden van toegang tot steeds meer markten over de hele wereld waar zij hun grondstoffen, onderdelen en eindproducten kunnen verkopen en/of inkopen. Al meer dan 40 jaar vertrouwt de in Chicago gevestigde leider in supply chain-oplossingen op een adviserende aanpak om een wereldwijd netwerk en vertrouwde partnerschappen op te bouwen in bijna elke bedrijfstak, waaronder luchtvaart, auto's, detailhandel, levensmiddelen, overheid, gezondheidszorg, hightech, industrie en biowetenschappen. AIT's flexibele bedrijfsmodel, ondersteund door schaalbare, gebruiksvriendelijke technologie, zorgt voor leveringen van deur tot deur via zee, lucht, grond en spoor - op tijd en binnen het budget. Met deskundige teamleden op meer dan 100 wereldwijde locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, omvatten de full-service opties van AIT ook douane-inklaring, magazijnbeheer en wittehandschoen-diensten. Lees meer op www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we energiek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te leveren, waarbij we onze medewerkers, partners en gemeenschappen met hart en ziel waarderen.

