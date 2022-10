AIT Worldwide Logistics signe un partenariat avec Kalitta Air dans le cadre du programme CRAF

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, leader mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement, a conclu un nouveau partenariat avec Kalitta Air, basé à Ypsilanti, Michigan, dans le cadre du programme Civil Reserve Air Fleet (CRAF). Cette alliance stratégique s'inscrit dans le prolongement de la désignation connue de longue date d'AIT comme transitaire sponsorisé par le CRAF, ce qui permet à la société de continuer à apporter un soutien essentiel à la chaîne d'approvisionnement pour les missions de l'United States Transportation Command (USTRANSCOM), tout en augmentant l'accès en matière de routes aériennes, de capacité et d'affrètements à l'échelle mondiale pour les clients.

« Depuis plus de 10 ans, nous sommes fiers de pouvoir être toujours prêts à apporter notre soutien à l'USTRANSCOM par le biais du programme CRAF », a déclaré Greg Weigel, directeur commercial d'AIT. « Alors qu'AIT continue d'élargir sa présence mondiale, l'établissement d'un partenariat dans le cadre du CRAF avec une compagnie aérienne ayant une présence mondiale similaire et certains des plus grands avions cargo du monde, tombait sous le sens pour notre équipe : il s'agit de Kalitta ».

Kalitta exploite des avions cargo B747-400 et B777F pour des affrètements internationaux à long terme et des services réguliers. Sa flotte comprend également des B737F ainsi que des avions à réaction et des turbopropulseurs de moindre capacité qui desservent le marché nord-américain en assurant des affrètements aux délais critiques, des missions dans le domaine des sciences de la vie et des missions au sol.

« Nous sommes très heureux d'entamer une nouvelle phase de collaboration avec AIT », a déclaré Lynn Stauffer, vice-président du marketing du fret, Kalitta Air. « Il s'agit d'un partenaire de confiance de longue date, et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour soutenir USTRANSCOM au cours des prochaines années ».

M. Weigel a ajouté que Kalitta est le transporteur essentiel d'AIT depuis des décennies, plus particulièrement pour les activités gouvernementales et aérospatiales de l'entreprise. La compagnie aérienne fait également partie des trois principaux transporteurs d'AIT depuis la pandémie de COVID-19.

Autorisée à atterrir et à décoller de bases militaires du monde entier et disposant d'avions stratégiquement positionnés dans des hubs aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, Kalitta a la capacité de transporter du fret partout dans le monde en quelques heures. Et, selon Weigel, la compagnie aérienne a déjà travaillé avec AIT sur des centaines de projets d'affrètement internationaux.

Créé en 1951, le CRAF est un programme de préparation utilisé pour fournir une partie importante des ressources de mobilité aérienne de la nation lorsque la demande de transport aérien du ministère de la Défense (DOD) dépasse la capacité des avions militaires.

Ce programme coopératif et volontaire implique également le ministère américain des Transports et l'industrie américaine des transporteurs aériens civils dans un partenariat visant à augmenter la capacité des avions du ministère de la Défense en cas de crise liée à la défense nationale.

Les transporteurs aériens offrent leurs appareils au programme CRAF par le biais d'accords contractuels avec le commandement de la mobilité aérienne et, en échange, les compagnies participantes bénéficient d'une préférence pour le transport de fret commercial et de passagers en temps de paix pour le DOD.

Outre son partenariat avec le CRAF, AIT est également membre de la Transport Asset Protection Association, et un fournisseur certifié conforme au Customs Trade Partnership Against Terrorism et un membre de soutien de la National Defense Transportation Association.

Pour de plus amples informations sur la participation de l'AIT dans le programme CRAF, rendez-vous sur le site https://www.aitworldwide.com/craf-sponsored-forwarder.

Pour de plus amples informations sur Kalitta Air, rendez-vous sur le site kalittaair.com.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire international qui aide les entreprises à se développer en leur offrant un accès élargi aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, ce leader des solutions de chaîne d'approvisionnement basé à Chicago repose sur une approche consultative pour développer un réseau mondial et des partenariats de confiance touchant presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le secteur automobile, la grande distribution, l'alimentation, les organismes gouvernementaux, les soins de santé, la haute technologie, les secteurs industriels et les sciences de la vie. Parce qu'il repose sur une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT permet de personnaliser les livraisons porte-à-porte par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, en respectant les délais et les budgets. Avec des dotations d'équipes d'experts présentes sur plus de 100 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options full service d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôts et les services de gants blancs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

