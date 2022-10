REPLY versnelt groei in Frankrijk en breidt vaardigheden uit op het gebied van agile en digitale transformatie met Wemanity

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--REPLY [EXM, STAR: REY] kondigt vandaag aan dat Wemanity Group, www.wemanity.com, een leider in Frankrijk en de Benelux op het gebied vanb agile en digitale transformaties, is toegetreden tot het netwerk van Reply.

Wemanity, dat in 2013 in Parijs werd opgericht en zijn activiteiten heeft uitgebreid naar Rijsel, Brussel, Antwerpen, Den Haag, Luxemburg en Casablanca, heeft als doel de toekomst van het werken opnieuw uit te vinden dankzij agile, innovatie en samenwerking. De vaardigheden van de groep variëren van nieuwe managementmethoden tot het ontwerp en de levering van digitale producten. Zo helpt de groep bedrijven om hun organisaties klantgericht te maken, op een efficiënte, wendbare en duurzame manier. Tot de klanten van Wemanity behoren de grootste Franse en Europese groepen in alle industriële sectoren, met name in de financiële, luxe-, retail-, media- en energiesector.

De investering in Wemanity maakt deel uit van de internationale groeistrategie van Reply. Met Wemanity verwerft Reply nieuwe vaardigheden en een doorslaggevende omvang in Frankrijk.

"Wemanity - aldus Mario Rizzante, voorzitter van Reply - wordt gekenmerkt door een sterke ondernemingsdrang en een constante focus op management en technologische innovatie. Met Wemanity willen we de voetafdruk van Reply naar de Franse markt en de Benelux uitbreiden, met een focus op digitale transformatieprojecten, een gebied waarop alle belangrijke spelers in de sector het grootste deel van hun investeringen concentreren."

"Voor Wemanity - aldus Jean-Christophe Conticello - is het een geweldige kans om deel uit te maken van het netwerk van de Reply-bedrijven en te profiteren van hun expertise en ervaring op het gebied van innovaties en tegelijkertijd veel speelruimte en autonomie te behouden bij de ontwikkeling van Wemanity. De wereld van het werken kapseist onder de tsunami van nieuwe technologieën, en we moesten onze krachten bundelen met de besten om onze klanten te helpen dit het hoofd te bieden. Bovendien betekent deel uitmaken van een wereldwijde groep een mooie kans voor onze werknemers op het gebied van mobiliteit en leren. Het is uiteraard een ongelooflijke verrijking van onze capaciteit om technologische projecten te leveren en staat garant voor degelijkheid en capaciteit wat betreft investeringen en groei in onze kernmarkten, Frankrijk en de Benelux."

Naast zijn kerncompetenties en leiderschap op het gebied van agile had Wemanity al een ecosysteem van startups gecreëerd op het gebied van AI, ontwerp, training, cybersecurity en digitale levering. Door vandaag toe te treden tot Reply, betreedt Wemanity een nieuwe dimensie en geeft het zichzelf de middelen om de markt voor te blijven en zijn klanten steeds meer innovatieve, globale en transformatieve oplossingen te bieden.

Reply [EXM, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply bestaat uit een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecom en media, industrie en diensten, banken, verzekeraars en overheid ondersteunen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De diensten van Reply omvatten: advies, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Wemanity is een unieke adviesgroep die organisaties helpt bij hun transformatie. De groep helpt haar klanten op duurzame wijze klantgericht en flexibel te worden en sterk te presteren. Om de end-to-end transformatie van haar klanten te bevorderen, verzamelt zij complementaire expertises binnen hetzelfde team, dat effectief samenwerkt dankzij een gedeelde cultuur, gemeenschappelijke werkwijzen en activa. Wemanity is opgericht in 2013, heeft vestigingen in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Marokko, telt 450 medewerkers en heeft een netwerk van partners in 17 landen. Voor meer informatie: www.wemanity.com

