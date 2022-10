REPLY accélère sa croissance en France et élargit ses compétences dans le domaine de la transformation Agile et Digitale avec Wemanity

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--REPLY [EXM, STAR : REY] annonce aujourd'hui que le groupe Wemanity, www.wemanity.com, leader en France et au Benelux dans les transformations Agiles et Digitales, a rejoint le réseau d'entreprises Reply.

Créé en 2013 à Paris, puis ayant étendu ses activités à Lille, Bruxelles, Anvers, La Haye, Luxembourg et Casablanca, la raison d’être de Wemanity est de réinventer le futur du travail grâce à la force de l’Agile, de l’innovation et de la coopération. Les compétences du groupe vont des nouveaux modes de management à la conception et à la réalisation de produits digitaux. Il aide ainsi les entreprises à faire vivre leurs organisations au service de leurs clients, de façon performante, agile et responsable. Parmi les clients de Wemanity figurent les plus grands groupes français et européens de l’ensemble des secteurs d’industrie avec une prédominance dans les secteurs de la finance, du luxe, du retail, des medias et de l’energie.

L'investissement dans Wemanity s'inscrit dans la stratégie de croissance internationale de Reply. Avec Wemanity, Reply acquiert de nouvelles compétences et une taille critique en France.

Wemanity - dit Mario Rizzante, Président de Reply – se caractérise par un fort esprit entrepreneurial et une spécialisation en innovations managériale et technologique. Avec Wemanity, notre objectif est d'étendre l'empreinte de Reply sur les marchés français, belges et néerlandais en particulier sur les projets de transformation digitale, un domaine où tous les principaux acteurs du secteur concentrent la plupart de leurs investissements.

Pour Jean-Christophe Conticello, fondateur de Wemanity, c'est une grande opportunité de faire partie du réseau Reply et de bénéficier de leur expertise et de leur expérience en matière d'innovations tout en gardant une grande latitude et autonomie dans le développement de Wemanity. Le monde du travail chavire sous le tsunami des nouvelles technologies et nous devions nous associer aux meilleurs pour aider nos clients à y faire face. De plus, faire partie d'un groupe mondial signifie une grande opportunité pour nos employés en termes de mobilité et d'apprentissage. Et c'est évidemment un incroyable enrichissement de notre capacité à délivrer des projets technologiques, ainsi qu'un gage de solidité et de capacité d'investissement et de croissance sur nos marchés de base, que sont la France et le Benelux."

Outre ses compétences en agilité et son leadership, Wemanity avait déjà créé un écosystème de startups dans les domaines de l'IA, du design, de la formation, de la cybersécurité et du digital delivery. Aujourd'hui, en rejoignant Reply, Wemanity entre dans une nouvelle dimension et se donne les moyens de rester en avance sur le marché et de proposer à ses clients des solutions toujours plus innovantes, globales et transformantes.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans l’innovation technologique, le design et l'implémentation de solutions digitales. Reply est un réseau d’entreprises spécialisées dans les technologies de pointe qui accompagnent les principaux groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, dans la création et le déploiement de nouveaux business models adaptés aux nouveaux paradigmes de l'IA, du cloud, du digital et de l'IoT. Parmi les services proposés par Reply figurent le conseil, l'intégration des systèmes et les services numériques. www.reply.com

WEMANITY

Wemanity est un groupe de conseil unique qui aide les entreprises à construire et faire vivre leurs organisations au service de leurs clients, de façon agile, performante et responsable. Pour mener la transformation de ses clients de bout en bout, Wemanity rassemble des expertises complémentaires au sein d’une même équipe, coopérant efficacement grâce à une culture, des outils et des méthodes partagés. Fondée en 2013 et implanté en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Maroc, Wemanity compte 450 salariés et un réseau de partenaires dans 17 pays. Pour plus d’informations : www.wemanity.com

Ce communiqué de presse est une traduction, la version italienne prévaudra.