印度阿达尼电力公司与博莱克威奇合作以优化火力发电资产，降低运营成本和碳排放

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿达尼电力有限公司(Adani Power Limited, APL)选择与博莱克威奇(Black & Veatch)合作，优化在印度的电力资产运营并提高可靠性和绩效，其目标也包括全面减少碳排放。

博莱克威奇将在23个火力发电厂部署预测分析软件，实时监测整个机组范围内关键资产的状况和绩效。该项目实施后，将能够最大限度地减少非计划停机并提高运营效率，支持印度近12吉瓦(GW)火力发电基础设施的可靠、高效和可持续运行。

阿达尼电力有限公司首席运营官Jayadeb Nanda表示：“印度的电力部门近年来经历了种种挑战，也考验了我们商业模式的韧性。秉持审慎、持续和自律的原则，我们能够借助数据分析和工程专业知识，确定投资的优先次序并提高资产的绩效。”

博莱克威奇实施的资产绩效管理解决方案将为阿达尼电力公司提供额外的数据驱动型监测和诊断服务，这些服务来自博莱克威奇位于印度和全球各地的监测和诊断中心。远程监测和诊断服务能够产生可复用的成功流程；标记绩效异常；建议采取适当的调查行动；并制定即时补救措施和长期战略，以减轻风险并降低各种工厂规模和环境下的成本。

博莱克威奇亚太和印度区总裁张浩威（Hoe Wai Cheong）在谈到该项目将为阿达尼电力公司带来的价值时表示：“各种规模的行业都面临着竞争日益激烈的市场环境。企业需要通过有效利用数据以确保可靠、高效和有韧性的运营，从而获得成功。博莱克威奇的资产绩效管理解决方案组合通过融合数据分析、人员和流程来实现这些目标，为及时决策提供信息和指导，帮助企业实现可持续、有韧性、利润丰厚的业绩。”

阿达尼电力有限公司(APL)隶属于业务多元化的阿达尼集团，是印度最大的私营火力发电商，发电装机容量达12,450兆瓦（MW)，在古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、拉贾斯坦邦和恰蒂斯加尔邦建有火电厂，并在古吉拉特邦部署了一个40 MW的太阳能发电项目。

ASSET360®监测与诊断(M&D)解决方案由Atonix Digital的AtonixOI云端人工智能(AI)/机器语言(ML)数据分析平台提供支持。该平台将功能强大的预测性分析与内置的协作流程相结合，可快速部署ML模型、检测操作偏差、促进诊断，并连接团队以确保问题得到解决。

编辑注：

博莱克威奇将其监测和诊断流程应用于150多个发电机组，相当于超过5万MW的发电容量。

博莱克威奇经营着四个监测和诊断中心，专注于发电、可再生能源发电、加工制造行业和分布式能源资源(DER)。

得益于对工程问题的早期检测和量化，博莱克威奇已为客户节省资金超过1.21亿美元，旗下由AtonixOI提供支持的ASSET360®解决方案已监测超过2.5万项资产。

关于博莱克威奇

博莱克威奇(Black & Veatch)是一家提供工程、采购、咨询和施工服务的国际性100%员工持股公司，在可持续基础设施建设和创新方面，拥有百余年历史。自1915年以来，我们一直致力于改进世界重要基础设施的韧性和可靠性，在全球各地帮助业主改善了当地人们的生活。我们2021年度总营收超过33亿美元。欢迎关注我们的网站www.bv.com和社交媒体。

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