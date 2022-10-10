SecurityScorecard與HCLTech合作，為客戶提供全面的主動式安全管理

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球網路安全評比領域的領軍企業SecurityScorecard今天宣布，公司與全球領先的科技公司HCLTech建立了策略合作關係。雙方將打造綜合型解決方案，提供全面的安全管理方法，改善客戶更有效地發現、解決和傳達風險的能力。

HCLTech將為客戶提供SecurityScorecard領先的網路安全評比服務，作為其網路安全及治理、風險管理和合規(GRC)服務的組成部分。此舉使客戶能夠積極主動地瞭解其供應商生態系統，以及每個供應商的安全態勢，並管理其網路安全威脅狀況。SecurityScorecard的服務現已與HCLTech的網路安全融合中心(CSFC)整合。

HCLTech的安全代管服務結合Security Scorecard的平臺和評比資料，使客戶能夠積極主動地監測、識別、調查、回應、報告和評估網路風險，並能夠推薦最佳做法來減少這些威脅。SecurityScorecard可確保客戶對網路安全生態系統安全態勢做出迅速回應，包括持續監測和審查其協力廠商和第四方供應商的安全態勢，以提供全方位保護。

HCLTech網路安全與GRC服務執行副總裁Amit Jain表示：「客戶正在努力管理、瞭解和降低風險，這些風險不僅存在於其組織內部，還來自於不斷擴大的協力廠商環境。透過將SecurityScorecard的評比與HCLTech的網路安全融合中心(CSFC)相結合，我們將為客戶提供有關其供應商生態系統的寶貴且安全的新視角，並幫助客戶積極主動地減少威脅。」

SecurityScorecard收集並分析全球威脅信號，使企業能夠即時瞭解供應商和商業夥伴的安全態勢，並有能力對自身的安全態勢進行評估。該技術可持續監測十組風險因素，即時提供直覺易懂的從A到F的評比。

SecurityScorecard共同創辦人兼執行長Aleksandr Yampolskiy表示：「SecurityScorecard正在全力支援新一代安全代管服務提供者，讓他們能夠使用相關技術和工具，有效管理不斷擴大的威脅態勢。我們很高興能與HCLTech合作，幫助雙方的共同客戶加強安全管理。」

關於HCLTech

HCLTech是一家全球性的技術公司，在52個國家擁有超過21.1萬名員工。公司圍繞數位化、工程和雲端，透過豐富的技術服務和產品組合提供產業領先的能力。我們與所有重要垂直產業內的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學和醫療保健、技術和服務、電信和媒體、零售和包裝消費品、公共服務等行業提供解決方案。在截至2022年6月的12個月內，公司的合併營收總金額為118億美元。如需瞭解我們如何為您的發展提供強大動力，請造訪hcltech.com。

關於SecurityScorecard

SecurityScorecard由Evolution Equity Partners、Silver Lake Partners、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界級投資人提供資金支援，是全球網路安全評比領域的領導者，已陸續為超過1,200萬家公司提供評比服務。SecurityScorecard由安全和風險專家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh於2013年創立，其專利的評比技術被逾3萬個組織用於企業風險管理、協力廠商風險管理、董事會報告、盡職調查、網路保險承保和監管監督。SecurityScorecard是首家提供數位取證和事件回應服務的網路安全評比公司，為其全球客戶和合作夥伴提供安全預防和回應領域的全方位方案。SecurityScorecard透過改變公司瞭解、改進和向董事會、員工以及供應商傳達網路安全風險的方式，不斷使世界變得更加安全。每家組織均享有獲得可信任、透明的Instant SecurityScorecard評比的普遍權利。如需瞭解更多相關資訊，請造訪securityscorecard.com，或透過LinkedIn與我們聯絡。

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