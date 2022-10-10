SecurityScorecard与HCLTech合作，为客户提供全面的主动式安全管理

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球网络安全评级领域的领军企业SecurityScorecard今天宣布，公司与全球领先的科技公司HCLTech建立了战略合作关系。双方将打造综合型解决方案，提供全面的安全管理方法，改善客户更有效地发现、解决和传达风险的能力。

HCLTech将为客户提供SecurityScorecard领先的网络安全评级服务，作为其网络安全及治理、风险管理和合规(GRC)服务的组成部分。此举使客户能够积极主动地了解其供应商生态系统，以及每个供应商的安全态势，并管理其网络安全威胁状况。SecurityScorecard的服务现已与HCLTech的网络安全融合中心(CSFC)整合。

HCLTech的安全托管服务结合Security Scorecard的平台和评级数据，使客户能够积极主动地监测、识别、调查、响应、报告和评估网络风险，并能够推荐最佳做法来减少这些威胁。SecurityScorecard可确保客户对网络安全生态系统安全态势做出迅速相应，包括持续监测和审查其第三方和第四方供应商的安全态势，以提供全方位保护。

HCLTech网络安全与GRC服务执行副总裁Amit Jain表示：“客户正在努力管理、了解和降低风险，这些风险不仅存在于其组织内部，还来自于不断扩大的第三方环境。通过将SecurityScorecard的评级与HCLTech的网络安全融合中心(CSFC)相结合，我们将为客户提供有关其供应商生态系统的宝贵的安全新视角，并帮助客户积极主动地减少威胁。”

SecurityScorecard收集并分析全球威胁信号，使企业能够即时了解供应商和商业伙伴的安全态势，并有能力对自身的安全态势进行评估。该技术可持续监测十组风险因素，即时提供直观易懂的从A到F的评级。

SecurityScorecard联合创始人兼首席执行官Aleksandr Yampolskiy表示：“SecurityScorecard正在全力支持新一代安全托管服务提供商，让他们能够借助相关技术和工具，有效管理不断扩大的威胁态势。我们很高兴能与HCLTech合作，帮助双方的共同客户加强安全管理。”

关于HCLTech

HCLTech是一家全球性的技术公司，在52个国家拥有超过21.1万名员工。公司围绕数字化、工程和云，通过丰富的技术服务和产品组合提供行业领先的能力。我们与所有重要垂直行业内的客户合作，为金融服务、制造业、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和包装消费品、公共服务等行业提供解决方案。在截至2022年6月的12个月内，公司的合并营收总额为118亿美元。如需了解我们如何为您的发展提供强大动力，请访问hcltech.com。

关于SecurityScorecard

SecurityScorecard由Evolution Equity Partners、Silver Lake Partners、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界级投资者提供资金支持，是全球网络安全评级领域的领导者，已陆续为超过1,200万家公司提供评级服务。SecurityScorecard由安全和风险专家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh于2013年创立，其专利的评级技术被逾3万个组织用于企业风险管理、第三方风险管理、董事会报告、尽职调查、网络保险承保和监管监督。SecurityScorecard是首家提供数字取证和事件响应服务的网络安全评级公司，为其全球客户和合作伙伴提供安全预防和响应领域的全方位方案。SecurityScorecard通过改变公司了解、改进和向董事会、员工以及供应商传达网络安全风险的方式，不断使世界变得更加安全。每家组织均享有获得可信、透明的Instant SecurityScorecard评级的普遍权利。如需了解更多有关信息，请访问securityscorecard.com，或通过LinkedIn与我们联系。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。