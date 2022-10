SecurityScorecard bundelt krachten met HCLTech om klanten proactief, holistisch beveiligingsbeheer te bieden

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SecurityScorecard, de wereldwijde leider in cyberbeveiligingsbeoordelingen, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met HCLTech, een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf om gecombineerde oplossingen te bieden die een holistische benadering van beveiligingsbeheer bieden, waardoor klanten risico's effectiever kunnen detecteren, oplossen en communiceren.

HCLTech biedt zijn klanten SecurityScorecard's toonaangevende cyberbeveiligingsclassificaties als onderdeel van zijn cyberbeveiliging en governance, risico en compliance (GRC) aanbod. Dit geeft klanten proactief meer inzicht in het ecosysteem van hun leveranciers en het beveiligingsbeleid van elke leverancier om hun omgeving met cyberbeveiligingsrisico's beter te kunnen beheren. De diensten van SecurityScorecard zijn nu geïntegreerd met HCLTech's Cyber Security Fusion Center (CSFC).

De beheerde beveiligingsdiensten van HCLTech, gekoppeld aan Security Scorecard's platform en beoordelingsgegevens stellen klanten in staat om proactief cyberrisico's te detecteren, in kaart te brengen, te onderzoeken, aan te pakken, te rapporteren en te evalueren en aanbevelingen te doen voor best practices om deze bedreigingen te beperken. SecurityScorecard zorgt ervoor dat klanten een ontvankelijk ecosysteem voor cyberbeveiliging en beveiligingsbeleid bereiken, inclusief van derden- en vierden-leveranciers, dat voortdurend wordt gecontroleerd en beoordeeld voor een allesomvattende bescherming.

"Klanten worstelen met het beheren, begrijpen en verminderen van risico's, niet alleen binnen hun organisatie, maar ook met hun groeiende omgevingen van derden", aldus Amit Jain, Executive Vice President, Cybersecurity & GRC Services, HCLTech. "Door de ratings van SecurityScorecard te integreren in de Cyber Security Fusion Centers (CSFC's) van HCLTech, bieden we onze klanten waardevolle nieuwe beveiligingsperspectieven voor hun leveranciersecosysteem en helpen we proactief bedreigingen te beperken."

SecurityScorecard verzamelt en analyseert wereldwijde bedreigingssignalen die organisaties direct inzicht geven in het beveiligingsbeleid van leveranciers en zakenpartners, samen met de mogelijkheid om hun beveiligingsbeleid zelf te beoordelen. De technologie controleert continu tien groepen van risicofactoren en genereert direct een gemakkelijk te begrijpen A-F-classificatie.

"SecurityScorecard ondersteunt de volgende generatie dienstverleners van beveiligingsbeheer met de technologie en tools die nodig zijn om het steeds groter wordende bedreigingslandschap effectief te beheren", aldus Aleksandr Yampolskiy, CEO en medeoprichter van SecurityScorecard. "We verheugen ons op de samenwerking met HCLTech om onze gezamenlijke klanten een verbeterd beveiligingsbeheer te bieden."

Over HCLTech

HCLTech is een wereldwijd technologiebedrijf dat werk biedt aan ruim 211.000 medewerkers in 52 landen, en marktleidende capaciteiten levert op het gebied van digitaal, engineering en cloud, ondersteund door een breed portfolio van technologische diensten en producten. Wij werken met klanten in alle belangrijke marktsegmenten en bieden oplossingen voor financiële diensten, productie, biowetenschappen en gezondheidszorg, technologie en diensten, telecom en media, detailhandel en verpakte consumptiegoederen, en openbare diensten. De geconsolideerde inkomsten voor de 12 maanden eindigend in juni 2022 bedroegen meer dan 11,8 miljard dollar. Voor informatie hoe wij voor u vooruitgang kunnen boeken, bezoek hcltech.com.

Over SecurityScorecard

Gefinancierd door investeerders van wereldklasse, waaronder Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital en anderen, is SecurityScorecard de wereldwijde leider in beveiligingsbeheerclassificaties met meer dan 12 miljoen bedrijven die continu onder de loep worden genomen. Opgericht in 2013 door beveiligingsdeskundigen en risico-experts Dr. Aleksandr Yampolskiy en Sam Kassoumeh, wordt SecurityScorecard's gepatenteerde classificatietechnologie door meer dan 30.000 organisaties gebruikt voor bedrijfsrisicobeheer, risicobeheer van derde partijen, bestuursrapportage, due diligence, verlening van cyberverzekeringen en regelgevend toezicht. SecurityScorecard is het eerste bedrijf voor cyberbeveiligingsbeoordelingen dat digitale forensische en incidentresponsdiensten aanbiedt, met een allesomvattende benadering van beveiligingspreventie en -respons voor zijn wereldwijde klanten- en partnerbestand. SecurityScorecard blijft de wereld veiliger maken door de manier te veranderen waarop bedrijven cyberbeveiligingsrisico's begrijpen, verbeteren en communiceren naar hun bestuur, werknemers en leveranciers. Elke organisatie heeft het universele recht op de vertrouwde en transparante Instant SecurityScorecard-classificatie. Ga voor meer informatie naar securityscorecard.com of neem contacteer met ons op via LinkedIn.

