SecurityScorecard s'associe à HCLTech pour offrir aux clients une gestion proactive et globale de la sécurité

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SecurityScorecard, le leader mondial des évaluations de la cybersécurité, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, en vue d’offrir des solutions combinées qui proposent une approche globale de la gestion de la sécurité, améliorant ainsi la capacité des clients à voir, résoudre et communiquer les risques de manière plus efficace.

HCLTech offre à ses clients les évaluations de la cybersécurité de premier plan de SecurityScorecard dans le cadre de son offre Cybersecurity and Governance, Risk, and Compliance (GRC), permettant aux clients d'acquérir, de manière proactive, une visibilité de leur écosystème de fournisseurs et de la posture de sécurité de chaque fournisseur, mais aussi de gérer leur paysage des menaces en matière de cybersécurité. Les services de SecurityScorecard sont dorénavant intégrés dans le Cyber Security Fusion Center (CSFC) de HCLTech.

Les services de sécurité gérés de HCLTech, associés à la plateforme de SecurityScorecard et à ses données d'évaluation, permettent aux clients de surveiller, identifier, examiner, répondre, signaler et évaluer de manière proactive les risques cybernétiques et de recommander des pratiques exemplaires pour atténuer ces menaces. SecurityScorecard garantit que ses clients adoptent des postures de sécurité réactives dans l’écosystème de la cybersécurité, y compris ses fournisseurs tiers et sous-traitants secondaires, et qu’ils sont constamment surveillés et examinés pour offrir une protection à 360 degrés.

« Les clients ont du mal à suivre le rythme pour gérer, comprendre et réduire le risque, non seulement au sein de leur organisation, mais aussi avec leurs environnements tiers en expansion », a déclaré Amit Jain, vice-président exécutif de la division Cybersécurité et services GRC chez HCLTech. « En intégrant les évaluations de SecurityScorecard dans les Cyber Security Fusion Centers (CSFC) de HCLTech, nous offrirons à nos clients de précieuses perspectives nouvelles sur la sécurité de leur écosystème de fournisseurs et contribuerons à atténuer les menaces de façon proactive. »²

SecurityScorecard collecte et analyse les signaux de menaces mondiales qui donnent aux organisations une visibilité instantanée de la posture de sécurité des fournisseurs et partenaires commerciaux, ainsi que la possibilité d’évaluer eux-mêmes leur posture de sécurité. La technologie surveille continuellement dix groupes de facteurs de risque en vue de fournir instantanément une notation entre A et F facile à comprendre.

« SecurityScorecard aide à alimenter la prochaine génération de fournisseurs de services de sécurité gérés avec la technologie et les outils nécessaires pour gérer efficacement le paysage des menaces en expansion constante », a affirmé Aleksandr Yampolskiy, PDG et cofondateur de SecurityScorecard. « Nous sommes ravis de nous associer avec HCLTech pour fournir à nos clients communs une gestion de la sécurité améliorée. »

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 211 000 employés répartis dans 52 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le Cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients dans tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, ainsi que les services publics. Les revenus consolidés pour la période de 12 mois se terminant en juin 2022 s'élevaient à 11,8 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

À propos de SecurityScorecard

Financée par des investisseurs de classe internationale, parmi lesquels Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV et Riverwood Capital, SecurityScorecard est le leader mondial des évaluations de la cybersécurité avec plus de 12 millions d’entreprises évaluées en permanence. Fondée en 2013 par le Dr Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, des experts en sécurité et en gestion des risques, SecurityScorecard propose une technologie de notation brevetée qui est utilisée par plus de 30 000 organisations pour la gestion du risque d’entreprise, la gestion du risque de tiers, les rapports au conseil d’administration, la diligence raisonnable, la souscription d'assurances contre les risques cybernétiques et la surveillance réglementaire. Première société d’évaluation de la cybersécurité à proposer des services d’enquête juridico-informatique et de réponse aux incidents, SecurityScorecard offre à sa base mondiale de clients et de partenaires une approche à 360° de la prévention et de la sécurité. SecurityScorecard continue de rendre le monde plus sûr en transformant la manière dont les entreprises comprennent, améliorent et communiquent les risques de cybersécurité à leurs conseils d’administration, leurs employés et leurs fournisseurs. Toute organisation a le droit universel de bénéficier de la notation fiable et transparente Instant SecurityScorecard. Pour plus d'informations, visitez securityscorecard.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.