Elliptic Labs与小米就多款智能手机签署全新合同

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球AI软件公司, AI Virtual Smart Sensor™的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS), 已与全球第三大智能手机制造商小米续签了一份全新协议. 新合同将使小米能够在即将推出的多款智能手机中继续使用Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®作为其接近感应解决方案.

Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen女士表示: “小米决定与我们再度携手, 充分展现了我们长期共同见证历史的创新精神. 我们的 AI Virtual Smart Sensor Platform™ - 直为小米的智能手机设计创造了出色且极具影响的核心竞争力, 我们期待在未来能够取得更大的胜利. 共同开发更环保, 更安全, 更智能设备的相似愿景将促使我们与小米持续保持强大的合作伙伴关系.”

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY (AI虚拟接近传感器)

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor在用户将智能手机举到耳边接听电话时, 关闭智能手机的显示, 并禁用屏幕的触摸功能. 如果没有这种检测距离的能力, 用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作, 比如挂断电话或在通话中误拨号. 自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命. 接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能.

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能. 通过将硬件传感器替换为软件传感器, AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本, 还可去除采购上的风险.

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标.

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Proximity Sensor和AI Virtual Smart Sensor Platform 是Elliptic Labs的商标.

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责.

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司. 公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.