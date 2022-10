Hoffmann Green et Eiffage Génie Civil bâtissent le 1er site de recyclage de laine de verre à base de béton 0% clinker Hoffmann pour le compte d’Isover

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, participe, en collaboration avec Eiffage Génie Civil, à la construction d’un prototype industriel dédié au recyclage de laine de verre de déconstruction pour le compte d’Isover, leader de l’isolation durable des bâtiments et filiale du groupe Saint-Gobain.

Les coulages de béton élaborés avec du ciment H-UKR d’Hoffmann Green se multiplient et sont actuellement réalisés par les équipes d’Eiffage Génie Civil pour la construction de l’ensemble des fondations d’un atelier prototype de la société Isover située sur la commune de Chemillé-en-Anjou (49). Dans la continuité de son offre Isover Recycling, la première offre au monde permettant de recycler la laine de verre usagée des bâtiments, l’entreprise intensifie son développement en faveur d’une économie circulaire du bâtiment. Elle a ainsi débuté le chantier à faible empreinte carbone du prototype industriel dédié exclusivement au recyclage de la laine de verre. Avec une mise en service prévue en 2023, cette installation pilote inédite répond aux ambitions fortes du Groupe Saint-Gobain d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « C’est un honneur pour nous de participer à ce chantier exceptionnel en livrant notre ciment H-UKR pour en construire les fondations. Ce projet inédit s’inscrit totalement avec ce que nous désirons incarner depuis la création d’Hoffmann Green : la promotion de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment grâce à la revalorisation de déchets issus de l’industrie. C’est grâce à des initiatives comme celles développées en collaboration avec Isover et Eiffage Génie Civil que s’effectuera la décarbonation du secteur de la construction. »

Jérôme Saulnier, Directeur Technique Isover France et Suisse, spécifie : « La réalisation de ce prototype industriel révolutionnaire à fusion par brûleurs immergés permettra de recycler la laine de verre en quantité industrielle pour la transformer en calcin (verre brisé). Cette installation permettra de réduire notre consommation de matières premières : ce calcin sera utilisé dans le process de fabrication de nos produits isolants et permettra également de réduire notre consommation énergétique, nos émissions de carbone et améliorera le cycle de vie de nos produits. L’utilisation de ce béton à faible impact carbone pour la réalisation du bâtiment contribue à notre démarche de développement durable. »

Benoît LE MEE, Chargé d’Affaires Eiffage Génie Civil agence de Nantes, précise : « L’amélioration de la performance environnementale de nos réalisations, notamment par la réduction des émissions de CO 2 sur nos chantiers, est un de nos objectifs de notre politique performance 2022. L’utilisation du béton décarboné Hoffmann a été une évidence sur cette opération de création d’un bâtiment de recyclage de laine de verre usagée. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE ISOVER

ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader mondial des solutions d’isolation durable. Depuis plus de 80 ans, ISOVER porte l’innovation sur l’ensemble de ses marchés, et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être, et d’efficacité thermique et acoustique de ses clients. ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d’amélioration continue, leur impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et le confort au sein des bâtiments.

Pour plus d’informations : www.isover.fr

À PROPOS D’EIFFAGE GENIE CIVIL

Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains, chantiers maritimes et fluviaux, terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages, constituent le quotidien de ses équipes.

Pour plus d’informations : www.eiffagegeniecivil.com

