Prodapt lança OpenFibreXchange para acelerar a conectividade digital no Reino Unido

Prodapt, uma provedora líder mundial em consultoria, tecnologia e serviços gerenciados para o setor de conectividade, anunciou hoje o lançamento de seu OpenFibreXchange (OFX), que permitirá que os provedores de serviços de internet (ISP) se conectem rapidamente com as operadoras regionais de fibra para impulsionar a conectividade digital de alta velocidade em todo o Reino Unido.

Com um foco singular no setor de conectividade, o OpenFibreXchange da Prodapt, desenvolvido com tecnologia de código aberto nativa da nuvem, permitirá a agregação de fibra por atacado no Reino Unido para acelerar a conectividade digital. Os ISP podem se conectar sem contratempo com as operadoras regionais de fibra a partir do OFX para fornecer conectividade digital em todo o Reino Unido.

A Prodapt está comprometida em acelerar a digitalização da Grã-Bretanha e conectar comunidades de difícil acesso. O investimento no OFX é o resultado de discussões abertas com representantes da AltNets de fibra varejista e atacadista, operadoras estabelecidas e empresas de private equity durante as mesas redondas de café da manhã mensais Fiber CXO da Prodapt em Londres. O OFX vai habilitar o modelo de mercado para que qualquer ISP envolva qualquer operadora de fibra no fornecimento de serviços digitais em qualquer região do Reino Unido.

“O OpenFibreXchange irá acelerar o tempo de comercialização para que os ISP ofereçam serviços digitais de alta velocidade em todo o país. Os ISP poderão liberar todo o potencial da fibra total em um tempo de ciclo reduzido em 80% por meio do OFX, o que preencherá a lacuna entre processos díspares e pilhas de tecnologia de operadores regionais de fibra”, afirmou Mukul Gupta, vice-presidente executivo e diretor de Fibra.

Muitos líderes do setor expressaram seu entusiasmo e apoio ao OpenFibreXchange da Prodapt.

“O acesso total de fibra de alta velocidade é indispensável para a economia digital e o OpenFibreXchange pode ajudar a acelerar a colaboração entre ISP e operadoras de fibra em nível nacional no Reino Unido”, comentou Charlie Ruddy, CEO da Digital Infrastructure.

“O OpenFibreXchange é uma excelente iniciativa para ISP e AltNets de fibra com foco regional para colaborar sem problemas e acelerar a digitalização da Grã-Bretanha”, disse Christos Voudouris, diretor de Inovação Tecnológica da Neos Networks.

“A fibra é a base para o futuro das residências e empresas digitais conectadas na Grã-Bretanha e o OpenFibreXchange pode acelerar o consumo da capacidade regional de acesso de fibra pelos ISP”, ressaltou James Warner, diretor de Vendas da FullFibre.

“O OpenFibreXchange será uma grande iniciativa nos Países Baixos para acelerar as conexões digitais para comunidades, residências e empresas em nível nacional”, disse Anja Raijmakers, da DeltaFiber.

