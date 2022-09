LA FONDATION LA BAIE D’HUDSON ET LE FONDS GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK S’ASSOCIENT POUR LANCER OSHKI WUPOOWANE | LE FONDS DES COUVERTURES

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, la Fondation La Baie d’Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack sont fiers de lancer Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures. Dorénavant, le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC sera versé aux peuples autochtones. Le nom ojibwé « Oshki Wupoowane », qui signifie « une nouvelle couverture » en français, a été choisi pour Le Fonds des couvertures en collaboration avec la famille de Chanie Wenjack.

Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures soutiendra des initiatives culturelles, artistiques et éducatives autochtones. Comptant deux volets de financement, le Fonds des couvertures s’adresse à la fois aux organisations et aux communautés autochtones locales, ainsi qu’aux Autochtones qui entreprennent des initiatives connexes. Les subventions accordées aux organisations mettront l’accent sur le renforcement des capacités, tandis que celles allouées aux initiatives individuelles auront des effets durables au sein des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

En vertu de ce nouveau partenariat, la Fondation La Baie d’Hudson versera le produit de la vente des couvertures au Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, qui accordera les subventions. Les bénéficiaires seront déterminés par l’entremise d’une démarche communautaire, au cours de laquelle les demandeurs contribueront à établir les priorités des initiatives. En outre, la Fondation La Baie d’Hudson est heureuse d’annoncer une contribution d’un million de dollars dans le cadre du lancement officiel de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures.

« Notre partenariat avec la Fondation La Baie d’Hudson dans la création de Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures est une mesure concrète qui, finalement, accroît la sensibilisation à la véritable histoire des peuples autochtones au Canada, en permet une meilleure compréhension et constitue un important acte de réconciliation », déclare Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack. « Ce fonds soutiendra des initiatives menées par des Autochtones et créera, pour les personnes et les organismes autochtones de partout au Canada, des occasions de renforcer leurs capacités, de raconter leurs propres histoires et d’accroître la force de leurs communautés. Ce travail aide à reconnaître et à faire connaître davantage le rôle déterminant que HBC a joué dans la colonisation et constitue un important pas en avant sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. »

Tout au long de son histoire, la définition de la couverture à points HBC a beaucoup varié : un élément essentiel pour le troc, un emblème durable du Canada, un vecteur de maladies et un symbole du colonialisme. Reconnaître les divers symboles qu’incarne la couverture dans l’histoire, dans l’art, dans la culture pop et dans le commerce fait partie intégrante du parcours de La Baie vers la vérité et la réconciliation.

« La couverture à points HBC incarne fortement l’histoire de la Compagnie, et elle tient compte de nombreuses histoires et de nombreux liens avec notre passé », déclare Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie. « Oshki Wupoonwane | Le Fonds des couvertures met délibérément l’accent sur les efforts de base qui auront une incidence sur le changement, et le partenariat avec le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack, qui permettra de s’assurer que les subventions sont gérées par une organisation nationale dirigée par des Autochtones, est un élément essentiel. Ce que nous annonçons aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des nombreuses mesures que nous prenons pour nous réconcilier avec les communautés autochtones. »

Le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack acceptera les demandes pour le Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures au début de l’année prochaine. La première série de subventions devrait être versée en septembre 2023. Pour vous inscrire à l’infolettre du Fonds des couvertures et en apprendre davantage sur le processus d’octroi des subventions, visitez le www.downiewenjack.ca/the-blanket-fund.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D’HUDSON

La Fondation La Baie d’Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d’accès à l’emploi et à l’autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d’Hudson a lancé la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d’Hudson, s’engageant à verser 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l’instauration de l’équité raciale dans les communautés partout au Canada. En s’associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans le cadre de ses trois piliers, la Fondation La Baie d’Hudson finance des programmes et des initiatives qui entraînent des changements significatifs et durables

À PROPOS DU FONDS GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK

Inspiré par l’histoire de Chanie et l’appel de Gord à bâtir un Canada meilleur, le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack vise à renforcer la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Notre objectif est d’améliorer la vie des peuples autochtones en sensibilisant, en éduquant et en créant des liens entre tous les peuples du Canada. Apprenez-en plus à DownieWenjack.ca.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l’une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d’Hudson. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, TikTok, Twitter et Facebook.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.