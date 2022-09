L&T Technology Services se joint à Qualcomm pour proposer des solutions au secteur mondial des réseaux privés 5G

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l’une des principales sociétés mondiales de services d’ingénierie pure-play, a annoncé aujourd’hui qu’elle collaborait avec Qualcomm Technologies, Inc. pour déployer des solutions de bout en bout pour le secteur mondial des réseaux privés 5G en utilisant leurs compétences clés combinées dans le domaine des hautes technologies et des télécommunications.

LTTS et Qualcomm Technologies réuniront des compétences fondamentales dans les solutions et services de télécommunications au profit des clients finaux dans les secteurs de la fabrication et du stockage/de la logistique. Alors que la demande pour un monde connecté continue de croître rapidement, les ingénieurs de LTTS mettent à profit l’expertise de LTTS ”de la puce au Cloud” pour exploiter la puissance de la 5G et transformer les processus mondiaux dans la fabrication et la chaîne d'approvisionnement.

Qualcomm Technologies, un leader mondial de la 5G, accélère l’expansion de la connectivité 5G et son expertise du domaine de bout en bout permet la croissance de l’écosystème technologique élargi, couvrant le RAN de réseau privé 5G, les terminaux, une solution d’automatisation et de gestion ainsi que les initiatives de partenaires.

Dans le cadre de la collaboration proposée, Qualcomm Technologies utilisera la technologie Private Networks RAN Automation pour l’automatisation et la gestion de petites cellules aux côtés de solutions de réseau privé préintégrées. LTTS facilitera l’intégration système de bout en bout, la conception et la mise en œuvre de cas d’utilisation, fournira des conseils en ingénierie et des services de déploiement en plus d’une gestion et d’une orchestration ”de la périphérie vers le Cloud”. Combinant leurs atouts diversifiés dans l’écosystème, Qualcomm Technologies et LTTS permettent dorénavant les solutions Industrie 4.0 pour les entreprises.

Conformément aux termes de la collaboration, LTTS établira un centre d'excellence en ingénierie à Santa Clara (Californie, États-Unis) avec le soutien de Qualcomm Technologies pour accélérer l’adoption des réseaux sans fil privés 5G.

Abhishek Sinha, chef de l'exploitation et membre du conseil d’administration de L&T Technology Services, a déclaré : « Avec la demande croissante pour un monde connecté, LTTS tire en permanence parti de son expertise dans la conception ”de la puce au Cloud” pour exploiter la puissance de la 5G et repenser les idées d'affaires. La 5G est une technologie révolutionnaire et nous, chez LTTS, sommes bien placés pour répondre aux demandes de ce domaine de la connectivité en évolution rapide, en association avec un chef de file de l'industrie comme Qualcomm Technologies. »

Savi Soin, vice-président principal du développement de marché et des partenariats chez Qualcomm Technologies, Inc., a affirmé : « Nous avons pris l’engagement d’étendre notre feuille de route technologique en vue d’un futur qui connecte tout au Cloud. Le Connected Intelligent Edge est l’endroit où la technologie sans fil, l’informatique sur les terminaux, l’IA et une faible consommation électrique permettent d’accélérer la transformation numérique dans tous les marchés verticaux. Grâce à cette collaboration avec LTTS, nous mettons sur le marché des solutions et services innovants qui accéléreront la transformation numérique dans les secteurs de la fabrication intelligente, des usines, de la logistique et du stockage dans le monde entier. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (ER&D - Engineering and R&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essais tout au long du cycle de vie du développement de produits et de processus. Notre clientèle est composée de 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et de 57 des principales entreprises d’ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 30 juin 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 21 400 employés répartis sur 19 centres de conception internationaux, 28 bureaux commerciaux à travers le monde et 89 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.