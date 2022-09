Versace fait appel à Board pour transformer ses processus de planification de commerce de détail

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Board, leader mondial de la planification intelligente pour les grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui que Versace, la maison de mode italienne qui symbolise le luxe dans le monde entier, les a choisi pour transformer ses processus de planification de commerce de détail.

Le groupe Versace distribue ses produits à travers un réseau direct de plus de 200 boutiques en propre et de 1 500 distributeurs dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.

En raison de l'évolution des défis de l'approvisionnement mondial et du changement des habitudes d'achat des consommateurs, Versace a récemment réorganisé sa stratégie de commerce de détail en ouvrant de nouveaux magasins, en renforçant son approche multicanale et en augmentant les investissements dans l'efficacité des processus de planification commerciale.

"La plateforme de planification intelligente de Board fournit des solutions flexibles et faciles à utiliser pour permettre de soutenir l'innovation et la croissance de notre marque", a déclaré Francesco Loporcaro, responsable informatique chez Versace. " C'est leur expertise du secteur et la confiance que leur accordent des grands cabinets de conseil, démontrant la fiabilité de la technologie, qui ont influencé notre décision de choisir Board. Tous ces éléments réunis ont prouvé la capacité de Board à soutenir l'évolution ambitieuse de notre processus de planification."

Versace avait déjà fait appel à Board pour transformer leur processus global de planification des stocks, en calculant les niveaux de stocks cibles par rapport à la répartition initiale. Le processus de réapprovisionnement qui en découle s’est perfectionné grâce à des prévisions plus précises qui prennent en compte le taux de retours - un chiffre crucial pour le secteur - et les transferts entre magasins. Le but ultime étant d’améliorer et d'optimiser l’emplacement des stocks sur l'ensemble de la chaîne de distribution. Board a automatisé le processus de décision grâce à des propositions de planification basées sur des algorithmes, garantissant l'évolutivité et la sécurité à chaque étape grâce à une solution de planification intelligente.

"Nous sommes ravis qu'une marque aussi prestigieuse dans l’industrie du luxe que Versace ait choisi Board. L’adoption d’une stratégie omnicanale, combinée à l'évolution des besoins des clients et aux défis de la chaîne d'approvisionnement, exige une évolution et une innovation continues des processus de planification pour répondre efficacement aux défis changeants du commerce de détail", a déclaré Marco Limena, PDG de Board.

À propos de Versace

Versace est reconnue dans le monde entier pour sa synthèse de la culture et du luxe italien dans la mode. La profonde vénération de la marque pour les arts et les mythes classiques, représentée par des symboles de la marque comme la tête de Méduse et le motif Greca, rencontre la confiance en soi contemporaine grâce à l'utilisation d'imprimés et de dessins originaux. Versace est un style de vie qui englobe le prêt-à-porter, les sacs et accessoires, les bijoux, les lunettes, les parfums, les montres, la haute couture Atelier Versace et l'ameublement.

https://www.versace.com/fr/fr-fr/home/

A propos de Board

Board est la plateforme de solutions décisionnelles qui offre une planification intelligente, des informations exploitables et de meilleurs résultats à plus de 2 000 entreprises dans le monde. Board permet aux grandes entreprises de découvrir des données cruciales pour la prise de décisions et d'unifier la stratégie, les finances et les opérations pour une planification plus intelligente et un contrôle total des performances de toute l'entreprise. En s'associant à Board, des entreprises internationales telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG et HSBC ont transformé numériquement leurs processus de planification.

Fondée en 1994 et comptant aujourd'hui 25 bureaux dans le monde, Board International est reconnue depuis longtemps par les principaux analystes et experts en la matière, notamment Gartner, Nucleus et Dresner.

https://www.board.com/fr