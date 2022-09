Afterpay et Sephora Canada annoncent leur partenariat pour offrir des produits de beauté de prestige aux consommateurs canadiens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Afterpay, le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL), a annoncé son partenariat canadien avec Sephora Canada, le principal distributeur omnicanal de produits de beauté prestigieux. Les consommateurs canadiens ont maintenant la possibilité de payer en quatre versements lorsqu'ils achètent leurs marques et produits de beauté préférés en ligne.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Afterpay au Canada, ce qui soutient notre engagement à offrir à nos clients la flexibilité et la convenance de magasiner quand et comme ils le souhaitent, » déclare Laura Unger, vice-présidente et directrice générale du commerce électronique, Sephora Canada. « Il est essentiel que nous continuions à offrir à nos clients actuels et à ceux qui achètent pour la première fois chez Sephora Canada des options de paiement innovantes et des solutions flexibles, afin que les produits de beauté soient accessibles à tous. »

Les consommateurs canadiens de Sephora peuvent acheter via Afterpay plus de 340 marques sélectionnées, y compris Tatcha, Olaplex, Briogeo, Rare Beauty, Maison Margiela et les produits SEPHORA COLLECTION. Ce partenariat rendra des milliers de produits accessibles à un plus grand nombre de clients canadiens en leur proposant l'option de paiement échelonné avec Afterpay en ligne sur sephora.ca, et via l'application Afterpay et l'application Sephora.

« Notre partenariat avec Sephora Canada souligne notre mission principale chez Afterpay, qui a toujours été de permettre aux clients d'accéder aux produits qu'ils veulent et dont ils ont besoin, tout en leur permettant de conserver leur bien-être et leur contrôle financier. Comme la prochaine génération de consommateurs exige plus d'options de paiements, nous sommes ravis de nous joindre à Sephora Canada et de les lier à notre clientèle très engagée afin qu'ils puissent faire leurs achats des nombreuses marques de beauté prestigieuses en toute flexibilité, » déclare Ryann Carruthers, directrice générale, Afterpay Canada.

Plus de 20 millions de clients actifs dans le monde utilisent Afterpay chez plus de 144 000 des détaillants préférés au monde pour acheter les choses qu'ils veulent et dont ils ont le plus besoin sans tomber dans une dette de carte de crédit renouvelable1. Pour en savoir plus sur Afterpay et découvrir comment elle a révolutionné la façon dont les consommateurs magasinent - en ligne et en magasin chez les meilleures marques du monde - visitez newsroom.afterpay.com. Pour plus d'informations sur les produits et services de Sephora, visitez le site: www.sephora.ca/about-us et suivez @sephoracanada sur les médias sociaux.

À propos de Sephora Americas

Depuis son lancement sur le marché nord-américain, il y a plus de 20 ans, Sephora a été un des chefs de file du commerce de détail omnicanal de prestige, avec comme mission de créer une expérience de magasinage de beauté invitante qui inspire l'intrépidité au sein de notre communauté. Dans le but d'offrir un support d'achat paiement et une expérience personnalisée, Sephora invite ses clients à découvrir des milliers de produits de plus de 340 marques sélectionnées, à explorer en ligne et leur application mobile, à profiter des services du Beauty Studio et à s'entretenir avec des conseillers en beauté formés par des experts dans plus de 500 magasins en Amérique, dont plus de 95 magasins au Canada.

Les clients peuvent accéder au programme Beauty Insider gratuitement et à sa communauté virtuelle, qui améliorent l'expérience des clients passionnés de Sephora. Sephora a été un des pionniers du secteur en ce qui concerne la diversité, l'inclusivité et l'autonomisation, guidés par les valeurs de longue date. En 2019, Sephora a annoncé un nouveau slogan et un nouveau manifeste, « Nous appartenons à quelque chose de beau » (We Belong to Something Beautiful), afin de renforcer son engagement à favoriser l'appartenance de tous les clients et employés et de s'efforcer publiquement d'adopter une vision plus inclusive du commerce de détail au marché nord-américain. Sephora continue de redonner à nos communautés et de promouvoir l'inclusion dans l'industrie grâce à son impact social et à son programme d'équité, nommé le Sephora D&I Heart Journey. Pour plus d'informations, visitez : https://www.sephora.ca/about-us et @sephoracanada sur les médias sociaux.

À propos d’Afterpay Limited

Afterpay Limited est en train de transformer la façon dont nous payons en permettant aux clients d'acheter des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements². Le service est entièrement gratuit et aide les consommateurs à dépenser de manière responsable en payant au cours de six semaines sans encourir d'intérêts².

Afterpay est offert par des milliers de détaillants préférés autour du monde et est utilisé par des millions de clients actifs au niveau mondial¹. Afterpay est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où il est connu sous le nom de Clearplay. Afterpay a pour mission d'alimenter une économie dans laquelle tout le monde est gagnant. Afterpay est une filiale à part entière de Block, Inc. (NYSE : SQ).

1Annual active global customers and merchant figures as of March 31, 2022

2 Eligibility criteria apply. See afterpay.com/en-ca for full terms.