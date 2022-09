Ultivue et ngTMA® annoncent un accord de collaboration pour fournir une analyse multiplex et spatiale dans la recherche clinique

CAMBRIDGE, Massachusetts et BERNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, Inc., le leader du secteur des outils de multiplexage et des solutions d'analyse d'images novatrices pour les études de biomarqueurs tissulaires, ainsi que la plateforme de l'Unité de recherche translationnelle (URT) de l'Université de Berne, qui développe de nouveaux flux de travail destinés à la conception de microréseaux tissulaires (ngTMA®), annoncent un accord de collaboration visant à promouvoir les tests d'immunofluorescence multiplexes (mIF) et l'utilisation de TMA de nouvelle génération pour libérer l'analyse spatiale dans la recherche scientifique et améliorer la qualité des TMA intégrées dans la recherche clinique et translationnelle.

Ultivue met au point des solutions uniques destinées à l’imagerie par immunofluorescence en multiplex (mIF) et à la phénomique spatiale. Sa technologie exclusive InSituPlex®, qui permet d'améliorer le rapport signal/bruit, est conçue pour une exploration rapide et complète de cibles biologiquement pertinentes, jusqu’à 12-plex, avec la même lame de contrôle H&E dans des échantillons de tissus. Cette technologie allie la puissance de la pathologie computationnelle et de la biologie spatiale afin d’orienter la science translationnelle en immuno-oncologie.

ngTMA® soutient la collaboration en matière de recherche et utilise une approche interdisciplinaire pour étudier la biologie des tumeurs et les états pathologiques. Les services englobent le conseil scientifique et la conception de TMA, l'annotation des lames numériques, le poinçonnage automatisé des tissus et la documentation destinée au contrôle qualité. La plateforme ngTMA® est intégrée dans une structure de recherche innovante et fait partie de l'Unité de recherche translationnelle (URT) de l'Institut de pathologie de l'Université de Berne. Elle offre une expertise dans le domaine des technologies tissulaires.

« Nous nous réjouissons de cette alliance avec ngTMA® afin d’offrir ensemble aux clients biopharmaceutiques des services tissulaires multiplex. Par ailleurs, notre collaboration scientifique étudiera la pertinence du microenvironnement tumoral en caractérisant des cohortes cliniquement bien annotées à l'aide de réactifs Ultivue aux ngTMA », déclare Florian Leiss, Ph.D. vice-président stratégie produit et développement corporatif chez Ultivue.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de cette collaboration avec l'équipe Ultivue et d'inclure leurs réactifs dans notre pipeline afin de soutenir la recherche translationnelle de nos collaborateurs », déclare Paulina Brönnimann, PhD, responsable de l'Unité de recherche translationnelle.

À propos de l'Unité de recherche translationnelle et de ngTMA®

L’URT est intégrée à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne. L’unité fournit des services liés aux tissus humains et animaux, et offre une expertise dans les domaines de l’histologie, de la visualisation des tissus, de la pathologie numérique, de l’analyse d'images et de l’élaboration de puces tissulaires de nouvelle génération (pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.ngtma.com/).

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques du secteur de la médecine translationnelle, des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage tissulaire et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons de tissus dans le cadre de la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables et l'approche consultative scientifique renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultivue.com.

