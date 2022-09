NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), een leider in het verzamelen van gegevens over aardobservatie (“EO”) met een resolutie van minder dan een meter, heeft vandaag aangekondigd dat het een driejarige overeenkomst heeft bereikt met de regering van Albanië om een speciale satellietconstellatie te ontwikkelen. Dit unieke programma is afgeleid van Satellogic’s Constellation-as-a-Service-model en zal Albanië voorzien van responsieve satellietbeelden over zijn soevereine grondgebied.

