Immobilière 3F signe un partenariat avec Hoffmann Green et s’engage à utiliser des ciments à basse empreinte carbone et à faible consommation énergétique pour 50% de sa production de logements en maîtrise d’ouvrage directe à partir de 2023

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’une convention de partenariat avec Immobilière 3F, l’acteur de référence du logement social qui s’engage à promouvoir la construction de logements à base de ciment bas carbone et à matérialiser cet engagement pour 50% de sa production de logements en maîtrise d’ouvrage directe à partir de 2023.

Dans le cadre d’un contrat d’expérimentation signé en septembre 2020, les équipes de GCC, Immobilière 3F et Hoffmann Green ont pu expérimenter le ciment décarboné Hoffmann sur un chantier de construction de 85 logements sociaux situé à Saint-Leu-la-Forêt (95). A l’issue de ce test qui s’est révélé plus que concluant, Hoffmann Green et Immobilière 3F ont décidé de poursuivre leur coopération avec la signature d’une convention de partenariat dans laquelle le n°1 du logement social s’engage à :

Développer et réaliser des projets immobiliers à faible empreinte carbone, et par conséquent à inciter l’ensemble du secteur de la construction à réduire son impact carbone ;

Utiliser des bétons à basse empreinte carbone, c’est-à-dire des bétons dont le liant est sans clinker ou dont l’impact carbone est inférieur à 120kgCO2/m3 de béton sur la base d’un C25/30 ;

Généraliser cette ambition pour 50% de sa production de logements en maîtrise d’ouvrage directe à partir de 2023, et à tendre vers 100% de sa production en maîtrise d’ouvrage directe en 2030.

Constructeur et promoteur de plus de 4 000 logements par an et gestionnaire de plus de 140 000 logements locatifs, foyers et commerces en Île-de-France, Immobilière 3F concrétise ainsi, par le biais de son partenariat avec Hoffmann, sa démarche 3F Climat visant à promouvoir dans les constructions et dans les usages la sobriété, en termes de matériaux, d’énergie, de ressources naturelles, de gestion de l’eau.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Après la collaboration réussie sur le chantier de Saint-Leu-la-Forêt, nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Immobilière 3F qui compte remplacer progressivement les ciments traditionnels utilisés sur ses chantiers par des ciments sans clinker. Ce contrat avec le numéro 1 du logement social doit représenter des volumes conséquents, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ciment 0% clinker, puisque Immobilière 3F s’engage à tendre vers une prescription des ciments bas carbone pour la totalité de ses chantiers en maîtrise d’ouvrage directe d’ici 2030. »

Valérie Fournier, Directrice Générale d’Immobilière 3F, précise : « En tant qu’acteur de référence du logement social et historiquement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous sommes très fiers de la signature de cette convention de partenariat avec Hoffmann Green composée d’engagements forts. Ces engagements matérialisent notre volonté de soutenir le développement des bâtiments bas-carbone, performants et concrétisent notre politique d’innovation et de promotion du savoir-faire local au service d’une offre de construction plus respectueuse de l’environnement. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS IMMOBILIERE 3F

La société IMMOBILIERE 3F est une entreprise sociale pour l’habitat, filiale du Groupe Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire dont la vocation est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. IMMOBILIERE 3F gère plus de 140 000 logements sociaux, foyers et commerces en Île-de-France.

La société IMMOBILIERE 3F possède une longue expertise de maitrise d’ouvrage, construit et rénove son parc de logements afin d’offrir à ses locataires un habitat de qualité, durable et respectueux de l’environnement. Elle s’engage depuis de nombreuses années dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, les services rendus aux locataires, le confort et la santé dans les logements.

La société IMMOBILIERE 3F est engagée dans une démarche 3F Climat visant à promouvoir dans les constructions et dans les usages la sobriété, en termes de matériaux, d’énergie, de ressources naturelles, de gestion de l’eau.

Pour plus d’informations : https://www.groupe3f.fr/