拉斯維加斯市與NTT合作，在美國部署超大規模私人網路

倫敦和拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的IT基礎架構與服務公司NTT Ltd.今天在內華達州拉斯維加斯舉行的2022年世界行動通訊大會(MWC)上宣布為拉斯維加斯市擴建私有5G (P5G)網路。該專案涵蓋NTT的P5G部署和佈建，是在美國國內架設的極為全面的私人網路絡。

專案目標是將該網路作為開放式平臺，供當地企業、政府和教育機構部署創新型解決方案，以豐富拉斯維加斯市民和遊客的生活。NTT正與合作夥伴合作，將整個拉斯維加斯的網路存取點(AP)數量增加一倍以上。與大多數公民寬頻無線電頻譜(CBRS)僅針對建築內部或工業化部署不同，該網路涵蓋了公共場所，是首個向協力廠商存取點和終端使用者設備開放的同等規模網路，將使拉斯維加斯穩步成為造福市內居民和各類機構的科技中心。

NTT Ltd.新企業和創新集團執行副總裁Shahid Ahmed表示：「在拉斯維加斯市部署的網路將推動創新，成為全球城市和企業的典範。興建完成後，該網路將成為美國規模居前的開放性市政網路CBRS部署。在NTT客製化服務的支援下，當地機構可利用自有設備，透過該網路開發自己的應用程式。全市居民和遊客將獲得更完善的連接、安全和保全服務，以及更好的醫療和其他關鍵服務。」

透過其開放式智慧型網路，NTT能夠客製化網路服務，以滿足現有應用程式和新應用程式的不同需求，無論是涉及全堆疊、邊緣還是智慧解決方案。部分初始階段的使用案例如下：

教育： 改善克拉克縣學區學生的遠距學習連接和應用程式。

改善克拉克縣學區學生的遠距學習連接和應用程式。 安防： 部署在公園、活動場館、交通擁擠地段和城市其他場所的智慧監控系統（例如運動感應攝相機等），可用於協助執法。

部署在公園、活動場館、交通擁擠地段和城市其他場所的智慧監控系統（例如運動感應攝相機等），可用於協助執法。 醫療：為居民提供更好的連接，這意味著居民可以使用遠距醫療等更多服務。

拉斯維加斯市政府、其利害關係人以及商業界將受會於P5G網路所具備的能力，包括超低延遲、更高的可靠性、巨大容量、無縫保全和柔性管理等。隨著更多使用案例的推出，該網路將成為一種創收架構，可改善城市的經營狀況，同時支援網路維護、擴充和增強。這種網路模式，以及在拉斯維加斯市推出的新服務和應用程式，可在全美各城市複製推廣。

拉斯維加斯市創新長Michael Sherwood表示：「我們的一貫目標是透過加強教育、人力發展和安全，使拉斯維加斯市成為造福居民和遊客的一流社區。為實現這一目標，我們需要擴大我們的無線容量，提升全市的連線性，因此拉斯維加斯市選擇與NTT合作。憑藉廣泛的能力，NTT正在協助推動拉斯維加斯市成為重要的科技中心和實力雄厚的經濟強市。」

作為拉斯維加斯市多方多階段專案的主導者，NTT將為該專案提供其P5G平臺，該平臺包含LTE/5G網路即服務，可整合保全、控制和隱私保護，並使企業和其他客戶能夠以靈活的方式保護、擴充和分割其網路。P5G區域網路(LAN)技術提供者Celona正在專案中與NTT合作。Celona所做的一項工作是軟體定義的營運模型，該模型可為市場領先的設備和應用程式提供者的開放生態系統追蹤關鍵績效指標。Celona創辦人兼執行長Rajeev Shah表示：「有機會與NTT合作，為拉斯維加斯市不斷擴大的P5G網路的終端使用者帶來獨特的營運靈活性和效率，我們倍感振奮。」

拉斯維加斯於2018年開始與NTT合作，利用NTT智慧解決方案，透過感測器、物聯網、巨量資料和預測性分析，改善該市的安全、態勢感知、交通擁塞和逆向行駛問題。2020年，NTT和拉斯維加斯市宣布擴大加速智慧專案，將把多個場所的智慧公園使用案例納入其中，此舉幫助改善了公共安全，並為市民和遊客帶來更好的體驗。NTT智慧解決方案已將拉斯維加斯改造成一座真正的智慧城市，並為創造更安全、更包容和更加永續的環境做出了貢獻。無論從開放性還是規模來看，在採用P5G的開放式網路上部署應用程式均屬市場首例。該市的網路部署完成後，市民享受到的首批福利之一是NTT智慧解決方案將擴大到更多的公園，可持續提供更多的安全和公園服務。

作為MWC的首席工業城市5G展示贊助商，NTT很高興能將尖端技術帶入生活，重新構想互聯未來的可能性。如需詳細瞭解NTT的邊緣計算和私有5G能力，以及該公司與拉斯維加斯市正在推展的合作專案，可於9月28日至30日蒞臨其W1 410號攤位參觀；或參加Viva Tech Vegas主題演講活動，屆時Shahid Ahmed將與拉斯維加斯市資訊長和Boingo Wireless執行長一起探討城市自身的技術演進。詳細聯絡方式請見下文。

關於NTT Ltd.

NTT Ltd.是一家領先的IT基礎架構和服務企業。公司營收超過100億美元，在逾200個國家和地區推展業務，服務於多個產業的5,000家客戶。依靠技術和創新，我們致力於塑造安全的互聯未來，並賦能員工、客戶和社區發展。我們為企業從邊緣到雲端的網路生態系統奠定基礎，簡化他們在多雲環境中的工作負載的複雜性，並在他們的IT環境的邊緣進行創新，讓網路、雲端和應用程式在此更好地融合。我們提供量身打造的基礎架構，並確保我們所有安全、可擴充和可客製化的資料中心在設計和營運方面採用一致的最佳做法。在邁向「軟體定義的未來」過程中，我們利用平臺交付型基礎架構服務為企業提供支援。作為跨國公司NTT Corporation的組成部分，我們為65%的《財星》全球500大企業和80%的《財星》全球百大企業服務。我們的使命是塑造互聯未來。

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