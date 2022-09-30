拉斯维加斯市与NTT合作，在美国部署超大规模专用网络

伦敦和拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的IT基础设施与服务公司NTT Ltd.今天在内华达州拉斯维加斯举行的2022年世界移动通信大会(MWC)上宣布为拉斯维加斯市扩建私有5G (P5G)网络。该项目涉及NTT的P5G部署和配置，是在美国国内架设的极为全面的专用网络。

项目目标是将该网络作为开放式平台，供当地企业、政府和教育机构部署创新型解决方案，以丰富拉斯维加斯市民和游客的生活。NTT正与合作伙伴合作，将整个拉斯维加斯的网络接入点(AP)数量增加一倍以上。与大多数公民宽带无线电频谱(CBRS)仅针对建筑内部或工业化部署不同，该网络覆盖了公共场所，是首个向第三方接入点和终端用户设备开放的同等规模网络，将使拉斯维加斯稳步成为造福市内居民和各类机构的科技中心。

NTT Ltd.新企业和创新集团执行副总裁Shahid Ahmed表示：“在拉斯维加斯市部署的网络将推动创新，成为全球城市和企业的典范。建设完成后，该网络将成为美国规模居前的开放性市政网络CBRS部署。在NTT定制服务的支持下，当地机构可利用自有设备，通过该网络开发自己的应用。全市居民和游客将获得更完善的连接、安全和安防服务，以及更好的医疗和其他关键服务。”

通过其开放式智能网络，NTT能够定制网络服务，以满足现有应用和新应用的不同需求，无论是涉及全栈、边缘还是智能解决方案。部分初始阶段的用例如下：

教育： 改善克拉克县学区学生的远程学习连接和应用。

改善克拉克县学区学生的远程学习连接和应用。 安防： 部署在公园、活动场馆、交通拥挤地段和城市其他场所的智能监控系统（例如运动感应摄像头等），可用于协助执法。

部署在公园、活动场馆、交通拥挤地段和城市其他场所的智能监控系统（例如运动感应摄像头等），可用于协助执法。 医疗：为居民提供更好的连接，这意味着居民可以使用远程医疗等更多服务。

拉斯维加斯市政府、其利益相关方以及商业界将受益于P5G网络所具备的能力，包括超低延迟、更高的可靠性、巨大容量、无缝安防和柔性管理等。随着更多用例的推出，该网络将成为一种创收框架，可改善城市的经营状况，同时支持网络维护、扩展和增强。这种网络模式，以及在拉斯维加斯市推出的新服务和应用，可在全美各城市复制推广。

拉斯维加斯市首席创新官Michael Sherwood表示：“我们的一贯目标是通过加强教育、人力发展和安全，使拉斯维加斯市成为造福居民和游客的一流社区。为实现这一目标，我们需要扩大我们的无线容量，提升全市范围内的连接性，因此拉斯维加斯市选择与NTT合作。凭借广泛的能力，NTT正在助推拉斯维加斯市成为重要的科技中心和实力雄厚的经济强市。”

作为拉斯维加斯市多方多阶段项目的牵头方，NTT将为该项目提供其P5G平台，该平台包含LTE/5G网络即服务，可整合安防、控制和隐私保护，并使企业和其他客户能够以灵活的方式保护、扩展和分割其网络。P5G局域网(LAN)技术提供商Celona正在项目中与NTT合作。Celona所做的一项工作是软件定义的运营模型，该模型可为市场领先的设备和应用提供商的开放生态系统跟踪关键绩效指标。Celona创始人兼首席执行官Rajeev Shah表示：“有机会与NTT合作，为拉斯维加斯市不断扩大的P5G网络的终端用户带来独特的运营灵活性和效率，我们倍感振奋。”

拉斯维加斯于2018年开始与NTT合作，利用NTT智能解决方案，借助传感器、物联网、大数据和预测性分析，改善该市的安全、态势感知、交通拥堵和逆行问题。2020年，NTT和拉斯维加斯市宣布扩大加速智能项目，将把多个场所的智能公园用例纳入其中，此举帮助改善了公共安全，并为市民和游客带来更好的体验。NTT智能解决方案已将拉斯维加斯改造成一座真正的智慧城市，并为创造更安全、更包容和更加可持续的环境做出了贡献。无论从开放性还是规模来看，在基于P5G的开放式网络上部署应用均属市场首例。该市的网络部署完成后，市民享受到的首批福利之一是NTT智能解决方案将扩大到更多的公园，可持续提供更多的安全和公园服务。

作为MWC的首席工业城市5G展示赞助商，NTT很高兴能将前沿技术带入生活，重新构想互联未来的可能性。如需详细了解NTT的边缘计算和私有5G能力，以及该公司与拉斯维加斯市正在开展的合作项目，可于9月28日至30日莅临其W1 410号展位参观；或参加“Viva Tech Vegas”主旨演讲活动，届时Shahid Ahmed将与拉斯维加斯市首席信息官和Boingo Wireless首席执行官一起探讨城市自身的技术演进。详细联系方式请见下文。

关于NTT Ltd.

NTT Ltd.是一家领先的IT基础设施和服务企业。公司营收超过100亿美元，在逾200个国家和地区开展业务，服务于多个行业的5,000家客户。依托技术和创新，我们致力于塑造安全的互联未来，并赋能员工、客户和社区发展。我们为企业从边缘到云的网络生态系统奠定基础，简化他们在多云环境中的工作负载的复杂性，并在他们的IT环境的边缘进行创新，让网络、云和应用在此更好地融合。我们提供量身定制的基础设施，并确保我们所有安全、可扩展和可定制的数据中心在设计和运营方面采用一致的最佳做法。在迈向“软件定义的未来”过程中，我们利用平台交付型基础设施服务为企业提供支持。作为跨国公司NTT Corporation的组成部分，我们为65%的《财富》全球500强企业和80%的《财富》全球100强企业服务。我们的使命是塑造互联未来。

敬请访问我们的网站：services.global.ntt

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