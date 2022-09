A cidade de Las Vegas fecha parceria com a NTT para implantação da maior rede privada do Estados Unidos

LONDON & LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--A NTT Ltd., uma empresa líder mundial de serviços e infraestrutura de TI, acaba de anunciar a expansão da rede de 5G privado (P5G) para a cidade de Las Vegas (CoLV) durante o Mobile World Congress 2022 (MWC) em Las Vegas, Nevada. O projeto abrange a implantação e o fornecimento do PG5 da NTT com o propósito de criar a maior rede privada dos Estados Unidos.

O objetivo é que a rede funcione como uma plataforma aberta disponível a empresas, governo e instituições educacionais da região para implantação de soluções inovadoras que melhorem a vida dos cidadãos e turistas da cidade. A NTT está trabalhando com empresas parceiras para mais do que dobrar a quantidade de pontos de acesso (PAs) à rede em Las Vegas. Ao contrário da maioria das implantações do espectro CBRS (Citizens Broadband Radio Service), as quais são de natureza industrial ou integradas internamente, essa rede alcança espaços públicos. Além disso, é a primeira rede desse porte que é aberta a PAs de terceiros e dispositivos de usuário final. Graças a ela, Las Vegas está próxima de se tornar um centro tecnológico para os cidadãos e empresas que vivem nas proximidades da cidade.

“A rede da cidade de Las Vegas promoverá a inovação e será um modelo para cidades e empresas do mundo todo. Será a maior implementação de CBRS de rede aberta dos Estados Unidos”, afirma Shahid Ahmed, EVP do Grupo de Novos empreendimentos e Inovação da NTT Ltd. Segundo ele, “com o suporte dos serviços personalizados da NTT, as empresas da região podem usar seus próprios dispositivos e desenvolver os aplicativos na rede. As pessoas que vivem e visitam a cidade terão melhor conectividade e segurança, além do acesso a atendimento de saúde e outros serviços importantes”.

A NTT, graças à sua rede aberta e inteligente, consegue personalizar os serviços de rede de acordo com os mais diversos requisitos de aplicativos novos ou que já existem, os quais abranjam ou não soluções de full stack, edge ou smart. Confira alguns casos de uso iniciais:

Educação: melhoria na conectividade e em aplicativos de ensino à distância para alunos da Clark County School District.

melhoria na conectividade e em aplicativos de ensino à distância para alunos da Clark County School District. Segurança: sistemas inteligentes de monitoramento, incluindo câmeras com detecção de movimento, em parques, espaços para eventos, áreas com congestionamento de trânsito e outros locais na cidade como apoio à polícia.

sistemas inteligentes de monitoramento, incluindo câmeras com detecção de movimento, em parques, espaços para eventos, áreas com congestionamento de trânsito e outros locais na cidade como apoio à polícia. Saúde: melhor conectividade aos cidadãos, ou seja, acesso a mais serviços, como telessaúde.

O município de Las Vegas, as partes interessadas e a comunidade comercial terão ótimos benefícios com os recursos oferecidos pela rede PG5, o que inclui latência extremamente baixa, maior confiabilidade, competência extraordinária, segurança dinâmica e gestão flexível. Conforme aumente o número de casos de uso, a rede se tornará uma abordagem de geração de receitas que possa melhorar os resultados da cidade sem abrir mão da manutenção, expansão e alcance da rede. É possível reproduzir e comercializar esse modelo de rede e os novos serviços e aplicativos lançados na CoLV, respectivamente, em cidades dos Estados Unidos.

“Nosso objetivo é sempre tornar a cidade de Las Vegas como a melhor comunidade possível para seus cidadãos e turistas, melhorando, para tanto, a educação, o desenvolvimento de mão de obra e a segurança”, ressalta Michael Sherwood, Superintendente de Inovação da cidade de Las Vegas. “Para isso, vimos a necessidade de expandir nossos recursos sem fio e a conectividade na cidade, e é por isso que a cidade de Las Vegas decidiu firmar essa parceria com a NTT. A empresa, com sua ampla variedade de recursos, está ajudando a cidade a se tornar um importante centro tecnológico e a ter uma sólida base econômica.”

Líder em um projeto da CoLV que abrange várias partes e se estende por diversas fases, a NTT oferece sua plataforma PG5, que inclui a rede LTE/5G, como um serviço que integra segurança, controle e privacidade por padrão e que permite às empresas e outros clientes proteger, expandir e segmentar suas redes, tudo isso com flexibilidade. A provedora da tecnologia de rede de área local (LAN) do PG5, a Celona, está trabalhando lado a lado com a NTT nesse projeto. Uma de suas contribuições é um modelo operacional definido por software que monitora os principais indicadores de desempenho em um ecossistema aberto de provedores de aplicativos e dispositivos líderes no mercado. “Estamos felizes com essa colaboração contínua com a NTT e com a oportunidade de promover agilidade e eficiência operacionais sem igual aos usuários finais da crescente rede PG5 da cidade de Las Vegas”, afirma Rajeev Shah, Fundador e CEO da Celona.

A parceria entre a cidade de Las Vegas e a NTT começou em 2018. A cidade usa as soluções Smart da NTT para melhorar a segurança, conhecimento situacional, congestionamento do tráfego e conduções na contramão na cidade com o uso de sensores, IoT, big data e análises preditivas. Em 2020, a NTT e a CoLV anunciaram a expansão do Accelerate Smart Project para incluir casos de uso de Smart Park em vários locais, o que ajudou a melhorar a segurança pública e a oferecer uma experiência ainda melhor a cidadãos e turistas. Graças às soluções Smart da empresa, Las Vegas é, de fato, uma cidade inteligente. Além disso, elas contribuíram para criar um ambiente mais seguro, inclusivo e sustentável. A implantação de aplicativos em uma rede aberta de PG5 é considerada pioneira no mercado em termos de acessibilidade e expansão. Após a implantação na cidade, um dos principais benefícios oferecidos aos cidadãos é a expansão das soluções Smart da NTT em novos parques, o que continuará a trazer ainda mais serviços e segurança.

A NTT, principal patrocinadora de exposição da Industry City 5G na MWC, tem o prazer de dar vida a tecnologias de ponta que reimaginam as possibilidades de um futuro conectado. Para saber mais sobre os recursos Edge Compute e 5G privado da NTT e o trabalho que ela está fazendo com a CoLV, visite o estande da empresa em Booth # W1 410, entre os dias 28 e 30 de setembro. Se preferir, participe da conferência Viva Tech Vegas, que contará com a presença de Shahid Ahmed, o CIO da CoLV e o CEO da Boingo Wireless, que vão falar sobre a evolução tecnológica da cidade. Consulte os detalhes para contato abaixo.

