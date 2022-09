LONDEN & LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--NTT Ltd., een toonaangevend wereldwijd IT-infrastructuur- en dienstenbedrijf, heeft vandaag een Private 5G (P5G) netwerkuitbreiding aangekondigd voor de stad Las Vegas (CoLV) op Mobile World Congress 2022 (MWC) in Las Vegas, Nevada. Het project omvat de implementatie en levering van NTT’s P5G om het meest uitgebreide particuliere netwerk in de Verenigde Staten te bouwen.

Het doel is om het netwerk te laten dienen als een open platform dat beschikbaar is voor lokale bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen voor het implementeren van innovatieve oplossingen die het leven van burgers en bezoekers van Las Vegas verrijken. NTT werkt samen met partners om het aantal access points (AP’s) in Las Vegas meer dan te verdubbelen. In tegenstelling tot de meeste Citizens Broadband Radio Spectrum (CBRS)-implementaties, die in gebouwen of industrieel zijn, strekt dit netwerk zich uit over openbare ruimtes. Het is ook het eerste netwerk van zijn omvang dat open staat voor AP’s van derden en apparaten van eindgebruikers. Het zet Las Vegas goed op weg om een ​​technologie hub te worden voor burgers en organisaties binnen de stadsgrenzen.

