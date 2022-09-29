Bakken Energy向美國能源部申請17億美元貸款擔保，實現關鍵里程碑

北達科他州俾斯麥--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy已應美國能源部融資計畫辦公室(LPO)的邀請，透過其子公司Great Plains Hydrogen, LLC提交了《能源政策法案》第17條「創新清潔能源貸款擔保計畫 」所要求的第二部分申請。此次邀請是Bakken為其23.5億美元清潔氫專案申請17億美元能源部資助過程中的一個重要里程碑。

如果Bakken Energy在能源部審查第二部分申請並完成後續盡職調查之後，能夠獲得根據2005年《能源政策法案》第17條設立的這項由能源部支持的貸款，公司將有能力收購位於北達科他州的大平原合成燃料廠(Great Plains Synfuels Plant)，並將其改造成一個世界級的低成本清潔氫生產設施。獲邀進行第二部分申請程序是Bakken完成能源部LPO整個申請程序中的一個重要里程碑。

邀請函中寫道：「儘管本美國能源部LPO邀請函並不保證或暗示Great Plains Hydrogen, LLC將被邀請進一步參與這項程序，但LPO乃以審慎方式發出本邀請，並相信公司和該專案有潛力加入LPO的投資組合。」能源部邀請提交第二部分申請並不能保證能源部將邀請申請人參與盡職調查和條款清單談判過程，亦不能保證能源部將向申請人提供條款清單，或條款清單的條款和條件將與申請人提出的條款一致。上述事項完全取決於能源部對第二部分申請的審查和評估結果，以及能源部做出的是否繼續進行該過程的決定。

Bakken Energy創辦人兼董事長Steve Lebow表示：「我們感謝能源部LPO在推動該專案進入第二部分程序中所表現出來的信心。Bakken Energy為能夠滿足能源部LPO嚴格的第一部分要求而感到自豪，並注意到該專案的規模不僅對清潔氫，而且對整個清潔能源產業都具有歷史意義。」

Bakken Energy執行長Mike Hopkins表示：「大平原合成燃料廠的改造是一項具有挑戰性的重要工程，但它只是我們和合作夥伴正在開發的一系列清潔氫專案中的第一個。隨著這些專案上線，北達科他州將成為平價清潔氫能源生產經濟的領導者。」

第一個清潔氫生產設施是Bakken Energy與三菱電力美洲公司(Mitsubishi Power Americas)合作改建的，預計清潔氫總生產能力將達到38.1萬公噸/年。

該專案將採用大幅改進後的新技術，包括具有超高效率的先進自發性熱重組(Auto-Thermal Reforming, ATR)技術，確保在提供低成本氫生產的同時，獲得超過95%的二氧化碳捕獲率。該清潔氫生產設施將為中西部上游地區的長途卡車運輸和農業目標市場提供清潔氫。

此外，Bakken Energy還與曼丹、希多特薩和阿里卡拉(MHA)民族合作，採用低碳強度清潔氫製程，以消除伯特霍爾德堡印第安人保留區(Fort Berthold Indian Reservation) 上天然氣燃燒和燃燒產生的二氧化碳排放。Bakken Energy將捕獲原本會燒掉的天然氣，並將其轉化成清潔的氫能源。

Hopkins表示：「能與MHA領導階層一起工作令我們倍感自豪，感謝他們持續的支持與合作。」

Steve Lebow表示：「我們正在開發的專案是Bakken Energy致力於生產低成本清潔氫以及為美國氫經濟的發展做出切實貢獻的典範。」

關於Bakken Energy

Bakken Energy是一家創新的清潔氫公司，致力於成為美國領先的平價清潔氫生產商。其使命是透過平價的清潔氫幫助難以脫碳的產業脫碳，並發展未來的氫經濟，協助實現零碳未來。

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