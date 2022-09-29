Bakken Energy向美国能源部申请17亿美元贷款担保，实现关键里程碑

北达科他州俾斯麦--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy已应美国能源部贷款项目办公室(LPO)的邀请，通过其子公司Great Plains Hydrogen, LLC提交了《能源政策法案》第17条“创新清洁能源贷款担保计划”所要求的第二部分申请。此次邀请是Bakken为其23.5亿美元清洁氢项目申请17亿美元能源部资助过程中的一个重要里程碑。

如果Bakken Energy在能源部审查第二部分申请并完成后续尽职调查之后，能够获得根据2005年《能源政策法案》第17条设立的这项由能源部支持的贷款，公司将有能力收购位于北达科他州的大平原合成燃料厂(Great Plains Synfuels Plant)，并将其改造成一个世界级的低成本清洁氢生产设施。获邀进行第二部分申请程序是Bakken完成能源部LPO整个申请程序中的一个重要里程碑。

邀请函中写道：“ 尽管本美国能源部LPO邀请函并不保证或暗示Great Plains Hydrogen, LLC将被邀请进一步参与这一程序，但LPO乃以审慎方式发出本邀请，并相信公司和该项目有潜力加入LPO的投资组合。”能源部邀请提交第二部分申请并不能保证能源部将邀请申请人参与尽职调查和条款清单谈判过程，亦不能保证能源部将向申请人提供条款清单，或条款清单的条款和条件将与申请人提出的条款一致。上述事项完全取决于能源部对第二部分申请的审查和评估结果，以及能源部做出的是否继续进行该过程的决定。

Bakken Energy董事长兼创始人Steve Lebow表示：“ 我们感谢能源部LPO在推动该项目进入第二部分程序中所表现出来的信心。Bakken Energy为能够满足能源部LPO严格的第一部分要求而感到自豪，并注意到该项目的规模不仅对清洁氢，而且对整个清洁能源行业都具有历史意义。”

Bakken Energy首席执行官Mike Hopkins表示：“ 大平原合成燃料厂的改造是一项具有挑战性的重要工程，但它只是我们和合作伙伴正在开发的一系列清洁氢项目中的第一个。随着这些项目上线，北达科他州将成为平价清洁氢能源生产经济的领导者。”

首个清洁氢生产设施是Bakken Energy与三菱电力美洲公司(Mitsubishi Power Americas)合作改建的，预计清洁氢总生产能力将达到38.1万公吨/年。

该项目将采用大幅改进后的新技术，包括具有超高效率的先进自动热重整(ATR)技术，确保在提供低成本氢生产的同时，获得超过95%的二氧化碳捕获率。该清洁氢生产设施将为中西部上游地区的长途卡车运输和农业目标市场提供清洁氢。

此外，Bakken Energy还与曼丹、希多特萨和阿里卡拉(MHA)民族合作，采用低碳强度清洁氢生产工艺，以消除伯特霍尔德堡印第安人居留地上天然气燃烧和燃烧产生的二氧化碳排放。Bakken Energy将捕获原本会烧掉的天然气，并将其转化成清洁的氢能源。

Hopkins表示：“ 能与MHA领导层一起工作令我们倍感自豪，感谢他们持续的支持与合作。”

Steve Lebow表示：“ 我们正在开发的项目是Bakken Energy致力于生产低成本清洁氢以及为美国氢经济的发展做出切实贡献的典范。”

关于Bakken Energy

Bakken Energy是一家创新的清洁氢公司，致力于成为美国领先的平价清洁氢生产商。其使命是通过平价的清洁氢帮助难以脱碳的行业脱碳，并发展未来的氢经济，助力实现零碳未来。

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