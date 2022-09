Bakken Energy atinge marco importante de aplicação para garantia de empréstimo de US$ 1,7 bilhão do Departamento de Energia dos EUA

BISMARCK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Bakken Energy, por meio de sua subsidiária Great Plains Hydrogen, LLC, foi convidada pelo Departamento de Programas de Crédito (LPO) do Departamento de Energia dos EUA (DOE) a enviar uma solicitação da Parte II segundo o Programa Inovador de Garantia de Empréstimo para Energia Limpa do Título XVII. O convite é um marco importante no processo da Bakken para solicitar financiamento de US$ 1,7 bilhão do DOE para seu projeto de hidrogênio limpo de US$ 2,35 bilhões.

Estabelecido por meio do Título XVII da Lei de Política Energética de 2005, o empréstimo garantido pelo DOE, se concedido após a revisão da solicitação da Parte II e conclusão da devida diligência subsequente, apoiará a aquisição da Great Plains Synfuels Plant em Dakota do Norte e sua remodelação em uma instalação de produção de classe mundial com hidrogênio limpo de baixo custo. Obter esse convite para o processo da Parte II é um marco importante para a Bakken no processo do LPO do Departamento de Energia.

O convite estabelece que “ embora este convite do LPO DOE não garanta ou implique que a Great Plains Hydrogen, LLC seja convidada a avançar no processo, o LPO não apresenta este convite de forma leviana e acredita que a Empresa e o Projeto têm potencial para integrar o portfólio do LPO”. O convite do DOE para enviar uma solicitação da Parte II não é uma garantia de que o DOE convidará o requerente para o processo de diligência devida e negociação dos termos de compromisso, que o DOE oferecerá um termo de compromisso ao requerente ou que os termos e condições de um termo de compromisso serão consistentes com os termos propostos pelo requerente. As questões anteriores são totalmente dependentes dos resultados da revisão e avaliação do DOE de uma solicitação da Parte II, e da sua determinação de prosseguir com a ação.

“ Agradecemos ao LPO DOE pela confiança demonstrada neste projeto ao avançá-lo para o processo da Parte II. A Bakken Energy se orgulha de ter atendido aos rigorosos requisitos da Parte I e está ciente de que a magnitude do projeto é histórica, não apenas para o hidrogênio limpo, mas para todo o setor de energia limpa”, disse o presidente e fundador da Bakken Energy, Steve Lebow.

“ A transformação da planta da Great Plains Synfuels é um empreendimento desafiador e importante, mas é apenas o primeiro de uma série de projetos de hidrogênio limpo que nós e nossas parcerias estamos desenvolvendo. Quando esses projetos entrarem em operação, eles estabelecerão a Dakota do Norte como líder na economia de produção de hidrogênio limpo e acessível”, afirmou Mike Hopkins, CEO da Bakken Energy.

A Bakken Energy fez parceria com a Mitsubishi Power Americas nesta primeira instalação de produção de hidrogênio limpo que terá uma capacidade de produção bruta estimada de 381 mil toneladas métricas/ano.

O projeto empregará tecnologias novas e significativamente melhoradas, incluindo a tecnologia de Auto-Thermal Reforming (ATR) de última geração e ultra-alta eficiência, e garantirá taxas de captura superiores a 95% para o CO 2 resultante, ao mesmo tempo em que fornecerá uma produção econômica de hidrogênio. Esta instalação fornecerá hidrogênio limpo para seus mercados-alvo de caminhões de longa distância e agricultura na região do Upper Midwest, nos Estados Unidos.

Além disso, a Bakken Energy fez parceria com a nação Mandan, Hidatsa e Arikara (MHA) para usar processos de produção de hidrogênio limpo de baixa intensidade de carbono para trabalhar na eliminação da queima de gás natural e das emissões de CO2 relacionadas à queima na reserva indígena de Fort Berthold. A Bakken Energy capturará o gás natural que de outra forma seria queimado e o converterá em hidrogênio limpo.

“ É um grande orgulho trabalhar ao lado das lideranças da nação MHA e agradecemos por seu apoio e parceria contínuos”, comentou Hopkins.

“ Os projetos que estamos desenvolvendo são exemplos do compromisso da Bakken Energy em produzir hidrogênio limpo de menor custo e contribuir materialmente para o desenvolvimento da economia do hidrogênio nos Estados Unidos”, finalizou Steve Lebow.

Sobre a Bakken Energy

A Bakken Energy é uma empresa inovadora de hidrogênio limpo que trabalha para se tornar a maior produtora de hidrogênio limpo e acessível nos EUA. Sua missão é descarbonizar setores difíceis de descarbonizar da economia com hidrogênio limpo e acessível e desenvolver a futura economia do hidrogênio que conduza a um futuro sem carbono.

