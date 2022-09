BISMARCK, N.D.--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy, via haar dochteronderneming Great Plains Hydrogen, LLC, is door het Loan Programs Office (LPO) van het Amerikaanse ministerie van energie uitgenodigd om een aanvraag voor deel II in te dienen onder de titel XVII Innovative Clean Energy Loan Garantie programma. De uitnodiging is een belangrijke mijlpaal in het proces van Bakken bij het aanvragen van DOE-financiering voor $ 1,7 miljard van Bakken’s $ 2,35 miljard schone waterstofproject.

Opgericht via titel XVII van de Energy Policy Act van 2005, zal de door DOE gesteunde lening, indien toegekend nadat DOE de aanvraag van deel II heeft beoordeeld en de daaropvolgende due diligence voltooit, de verwerving van de Great Plains Synfuels Plant in North Dakota en de herontwikkeling ervan ondersteunen in een productiefaciliteit van wereldklasse met goedkope schone waterstof. Het bereiken van deze uitnodiging voor het deel II-proces is een belangrijke mijlpaal voor Bakken in het LPO-proces van het ministerie van energie

