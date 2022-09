Bakken Energy franchit une étape essentielle dans la demande d’une garantie de prêt de 1,7 milliard de dollars du Département de l'Énergie des États-Unis

BISMARCK, DAKOTA DU NORD--(BUSINESS WIRE)--Par l'intermédiaire de sa filiale Great Plains Hydrogen, LLC, Bakken Energy a été invitée par le Bureau des programmes de prêts (LPO) du Département de l'Énergie des États-Unis à soumettre une demande pour la partie II du processus dans le cadre du titre XVII du programme de garantie de prêt pour l’énergie innovante. L'invitation est une étape importante dans le processus de demande de financement du DOE d’un montant de 1,7 milliard de dollars destinés au projet d'hydrogène propre de Bakken estimé à 2,35 milliards de dollars.

Établi via le titre XVII de la loi sur la politique énergétique de 2005, le prêt garanti par le DOE, s'il est accordé après que celui-ci a examiné la demande pour la partie II et finalisé la procédure de vérification préalable, permettra d’acquérir l'usine de Great Plains Synfuels dans le Dakota du Nord et de la reconvertir en une unité de production d’hydrogène propre à faible coût de classe mondiale. Cette invitation, par le LPO du Département de l'Énergie, à soumettre une demande pour la partie II du processus est une étape essentielle pour Bakken.

L'invitation stipule que « bien que l’invitation du LPO du DOE ne garantisse ni ne sous-entende que Great Plains Hydrogen, LLC poursuivra ce processus, l’invitation du LPO est sérieuse et celui-ci estime que la société et le projet sont tout à fait capables de rejoindre le portefeuille du LPO ». L’invitation du DOE à soumettre une demande pour la partie II ne garantit pas que celui-ci invitera le demandeur à une diligence raisonnable et à des négociations sur les conditions, qu’il offrira un certain nombre de conditions au demandeur ou que les conditions générales seront cohérentes avec les conditions proposées par le demandeur. Ce qui précède dépend entièrement des résultats de l'examen et de l'évaluation par le DOE de la demande pour la partie II du processus et de sa décision de poursuivre ou non.

« Nous remercions le LPO du DOE pour son témoignage de confiance envers ce projet et pour son invitation à soumettre la partie II de la demande. Bakken Energy est fière d'avoir satisfait aux exigences strictes de la partie I et reconnaît que l'ampleur du projet est d'une importance historique non seulement pour l'hydrogène propre, mais pour l'ensemble du secteur de l'énergie propre », déclare Steve Lebow, président et fondateur de Bakken Energy.

« La reconversion de l'usine de Great Plains Synfuels est un projet ambitieux et important, mais ce n'est que le premier d'une série de projets dans le domaine de l’hydrogène propre, développés par nos partenaires et nous-mêmes. Lorsque ces projets seront déployés, le Dakota du Nord s'imposera en tant que leader de la production d'hydrogène propre à faible coût », déclare Mike Hopkins, PDG de Bakken Energy.

Bakken Energy s'est associée à Mitsubishi Power Americas afin de construire cette première unité de production d'hydrogène propre offrant une capacité de production brute estimée à 381 000 tonnes métriques/an d'hydrogène propre.

Le projet utilisera des technologies nouvelles et considérablement améliorées, notamment la technologie de reformage auto thermique (ATR) avancée et très efficace, qui garantit un taux de captage supérieur à 95 % du CO 2 résultant tout en permettant une production d'hydrogène à bas coût. Cette unité de production fournira de l'hydrogène propre aux marchés cibles de l’entreprise, notamment ceux du transport routier longue distance et de l'agriculture dans le Haut-Midwest.

Par ailleurs, Bakken Energy a initié un partenariat avec les tribus amérindiennes Mandan, Hidatsa et Arikara (MHA) afin d’utiliser des processus de production d'hydrogène propre à faible intensité de carbone et de travailler à l'élimination du torchage du gaz naturel ainsi que des émissions de CO2 qui en résultent sur la réserve amérindienne de Fort Berthold. Bakken Energy captera le gaz naturel qui serait autrement torché et le convertira en hydrogène propre.

« Nous nous félicitons de collaborer avec les dirigeants des tributs MHA et les remercions pour leur soutien et leur partenariat continus », déclare Hopkins.

« Les projets que nous développons sont des exemples de l'engagement de Bakken Energy à produire de l'hydrogène propre à faible coût et à contribuer significativement au développement de l'économie de l'hydrogène aux États-Unis », déclare Steve Lebow.

À propos de Bakken Energy

Bakken Energy est une entreprise énergétique innovante qui ambitionne de devenir le plus grand producteur d'hydrogène propre et abordable aux États-Unis. Sa mission est de décarboner les secteurs économiques difficilement décarbonables avec de l'hydrogène propre et abordable, et de développer la future économie de l'hydrogène menant à un avenir sans carbone.

