汇丰银行与诺华诚信建立合作关系，为客户提供无国界国际信用检查服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的消费者授权征信机构诺华诚信(Nova Credit)今天宣布与汇丰银行达成合作，向汇丰银行提供跨境信用数据产品Credit Passport®的全球访问权限，从而为该行创造更多机会以获取全球跨境客户的信用数据。依托这一合作关系，汇丰银行能够在获得新入境客户许可的情况下查阅其翻译版信用记录以进行信贷申请审批。这一创新解决方案将帮助汇丰银行负责任地开展更大规模、更实时的信贷申请审批。合作事项已于5月份通过汇丰新加坡(HSBC Singapore)首次落实。

为强调对诺华诚信的支持并加快其全球扩张，HSBC Ventures已向该公司投资了1,000万美元。

Credit Passport®全球部署从新加坡开始

以往，信用记录的流通一直受到边境的限制，这导致许多金融服务公司和借贷机构因查阅不了入境客户的信用数据而无法为其提供服务，即便这些客户在本国信誉良好也不例外。Credit Passport®能够无缝、安全地整合到金融机构的信贷申请流程中，只需点击几下，就能立即获取申请人的全球信用记录和分数。

作为汇丰银行Credit Passport®全球部署计划的一部分，汇丰新加坡是首个推出这项功能的汇丰实体，也是美国以外的第一家实施Credit Passport®的机构。借助这一产品，汇丰新加坡能够即时获取新加坡新入境客户的翻译版信用记录，帮助他们更快获得信贷。

诺华诚信和汇丰新加坡最初将使用Credit Passport®来支持数千名入境新加坡且在印度拥有信用记录的客户。该银行计划在2022年将该解决方案的覆盖范围扩大到在澳大利亚、英国和菲律宾拥有信用记录的客户，并将于2023年扩大到在更多国家征信机构拥有信用记录的客户，从而让更多入境新加坡的人员可以使用该方案。

汇丰银行零售银行和战略、财富及个人银行业务集团负责人Taylan Turan表示：“开辟充满机遇的世界是汇丰银行的核心宗旨，我们一直热衷于寻找新的方法来解决国际客户面临的问题。在一个新市场获得信贷是一个挑战，也是我们多年来一直在帮助客户解决的问题。我们很高兴能与诺华诚信合作，通过其创新的数字信用护照进一步提高我们的能力。我们很自豪能成为新加坡第一家为客户提供这项服务的机构。”

HSBC Ventures投资诺华诚信，加快后者全球扩张

为证明对诺华诚信连接世界金融系统这一愿景的信心，HSBC Ventures已向该公司投资了1,000万美元。借助这项投资，诺华诚信将支持汇丰银行加快Credit Passport®的全球部署。

除HSBC Ventures外，诺华诚信的其它主要投资者包括Kleiner Perkins、Canapi Ventures、General Catalyst和Index Ventures，以及高盛、摩根大通及花旗集团的高管。

自2016年在美国推出以来，诺华诚信已与20多个国家的征信机构达成合作，获得了逾10亿份信用档案的消费者授权，并与美国运通和Verizon等知名贷款机构建立了合作伙伴关系。

汇丰银行风险投资、数字创新和合作伙伴关系全球负责人Catherine Zhou表示：“诺华诚信及其Credit Passport®产品处于金融创新的前沿，我们很高兴将这一解决方案带给我们庞大的国际客户群。我们看到了过去六年该公司在美国移民群体中所取得的成功，很明显，Credit Passport®应该推广给更多的人。这是令人振奋的发展历程的第一步，我们期待携手诺华诚信，扩大业务规模并推进金融普惠。”

诺华诚信联合创始人兼首席执行官Misha Esipov表示：“尽管全球化程度相当高，但我们的金融世界仍远未破除国界限制。与汇丰银行的这一历史性合作将把Credit Passport®推广到世界更多地区，为金融信息的流动开辟新的疆域。受益于这项合作，更多跨境人士能够以安全合规的方式随身携带他们的数据，并最终到达他们的新家，在那里蓬勃发展。”

诺华诚信国际部副总裁Collin Galster表示：“在全球部署Credit Passport®的一项核心目标是：确保你的金融身份是你自己的，无论你来自哪里或选择住在哪里均不例外。此次合作和融资是实现这一目标的第一步。我们很荣幸能与汇丰银行合作，迈出这一历史性的一步。”

如需了解更多关于Credit Passport®的信息，请访问：www.novacredit.com/business/credit-passport

关于诺华诚信

诺华诚信是一家消费者授权征信机构，旗下拥有两款可帮助企业对信贷申请人做出更公平和明智决定的产品。Credit Passport®解锁跨境征信机构的数据，可以帮助企业对新入境人员进行承保。Cash Atlas™可以帮助企业深入了解申请人的现金流，包括比其他方法更精确地核实他们的收入。利用这些产品，企业能够在不承担更多风险的情况下审批更多申请人，而消费者则可以在其申请中展现出自己最好的一面。诺华诚信的差异化数据源和专有分析技术受到了多家知名企业的青睐，包括美国运通、Verizon、汇丰银行、SoFi和Yardi。诺华诚信的投资者包括Kleiner Perkins、General Catalyst、Index Ventures和Canapi，以及来自高盛、摩根大通和花旗集团的高管。如需了解更多信息，请访问www.novacredit.com

关于汇丰控股有限公司

汇丰控股有限公司是汇丰银行的母公司，总部设在伦敦。 汇丰银行在全球63个国家和地区设有办事处，为客户提供服务，业务遍及欧洲、亚洲、北美、拉丁美洲、中东和北非。截至2022年6月30日，汇丰银行的资产为2.985万亿美元，是全球最大的银行和金融服务机构之一。

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