HSBC e Nova Credit lançam parceria para oferecer aos clientes verificação de crédito internacional sem fronteiras

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Nova Credit, a principal agência de crédito com permissão do consumidor do mundo, anunciou hoje que fez parceria com o HSBC para fornecer ao banco acesso global ao seu produto de dados de crédito transfronteiriço, o Credit Passport®, criando mais oportunidades de acesso ao crédito para clientes internacionais em todo o mundo. Essa parceria permitirá que o HSBC acesse o histórico de crédito traduzido de novos consumidores no país como parte de seus pedidos de crédito, mediante sua permissão. Essa solução inovadora permitirá que o banco faça mais aprovações de aplicativos em tempo real de forma responsável e em maior escala. A primeira implantação, com HSBC Singapore, lançado em maio.

Para reforçar o seu apoio à Nova Credit e acelerar a sua expansão global, o HSBC Ventures fez um investimento de US $ 10 milhões na empresa.

A implantação global começa com Cingapura

Historicamente, o histórico de crédito parou na fronteira, impedindo que muitas empresas de serviços financeiros e credores pudessem atender clientes que provaram credibilidade em seu país de origem, mas chegam ao crédito invisível. O Credit Passport® integra-se de forma transparente e segura ao processo de solicitação de crédito de uma instituição financeira, permitindo que os registros e a pontuação de crédito global dos solicitantes sejam acessados instantaneamente com apenas alguns cliques.

O HSBC Singapore é a primeira entidade do HSBC a lançar o recurso como parte do lançamento global do banco, tornando-se também a primeira organização a implementar o Credit Passport® fora dos EUA, permitindo acessar instantaneamente o histórico de crédito traduzido de novos para- consumidores do país que se mudam para Cingapura, facilitando o acesso mais rápido ao crédito para eles.

A Nova Credit e o HSBC Singapore usarão inicialmente o Credit Passport® para dar suporte aos milhares de novos clientes de Cingapura com histórico de crédito na Índia. O banco pretende expandir a cobertura da solução para incluir clientes com histórico de crédito na Austrália, Reino Unido e Filipinas em 2022 e para mais escritórios nos países em 2023, disponibilizando-a para ainda mais recém-chegados em Cingapura.

"Abrir um mundo de oportunidades está no centro do propósito do HSBC, e estamos sempre apaixonados por identificar novas maneiras de resolver problemas enfrentados por nossos clientes internacionais", afirmou Taylan Turan, chefe do grupo de banco de varejo e estratégia, riqueza e banco pessoal do HSBC."Acessar crédito em um novo mercado pode ser um desafio e é algo com o qual ajudamos os clientes há anos. Estamos animados com a parceria com a Nova Credit, para melhorar ainda mais nossa capacidade de fazer isso, com seu inovador Credit Passport digital. Estamos orgulhosos de ser a primeira organização a oferecer isso aos clientes em Cingapura".

Investimento adicional para apoiar a escala global da empresa

Como prova de sua crença na visão da Nova Credit de unir o sistema financeiro mundial, o HSBC Ventures investiu US$ 10 milhões na empresa. Esse investimento permitirá que a Nova Credit dê suporte ao HSBC à medida que acelera a implantação do Credit Passport® em todo o mundo.

O HSBC Ventures junta-se a grandes investidores, incluindo Kleiner Perkins, Canapi Ventures, General Catalyst e Index Ventures, e executivos do Goldman Sachs, JPMorgan e Citi.

Desde o lançamento nos EUA em 2016, a Nova Credit construiu relacionamentos com agências de crédito em mais de 20 países para obter acesso permitido ao consumidor a mais de um bilhão de perfis de crédito e desenvolveu parcerias com grandes credores, como American Express e Verizon.

"A Nova Credit e seu produto Credit Passport® estão na vanguarda da inovação financeira e estamos satisfeitos em trazer esta solução para nossa grande base de clientes internacionais", afirmou Catherine Zhou, diretora global de empreendimentos, inovação digital e parcerias do HSBC. "Vendo o sucesso da empresa em alcançar comunidades migrantes nos últimos seis anos nos EUA, fica claro que o Credit Passport® deve ser compartilhado com um público mais amplo. Este é o primeiro passo de uma jornada emocionante, e estamos ansiosos para trabalhar com a Nova Credit para trazer escala ao negócio e seu trabalho em direção à inclusão financeira".

"Apesar da considerável globalização, nosso mundo financeiro continua longe de ser sem fronteiras. Essa parceria histórica com o HSBC levará o Credit Passport® a novas partes do mundo, abrindo novas fronteiras no fluxo de informações financeiras", afirmou Misha Esipov, cofundador e CEO da Nova Credit. "Esta parceria garante que mais pessoas que cruzam fronteiras possam levar seus dados com eles, de maneira segura e compatível, e finalmente chegar e prosperar em sua nova casa".

"Esta parceria e financiamento são o primeiro passo para alcançar um objetivo central de entregar o Credit Passport® globalmente: garantir que sua identidade financeira seja sua, não importa de onde você seja ou onde escolha morar", afirmou Collin Galster, vice-presidente internacional da Nova Credit. "Estamos honrados em dar este passo histórico em parceria com o HSBC".

Para saber mais sobre o Credit Passport®, acesse: www.novacredit.com/business/credit-passport

Sobre a Nova Credit

A Nova Credit é uma agência de crédito autorizada ao consumidor com dois produtos que ajudam as empresas a tomar decisões mais justas e informadas sobre os solicitantes de crédito. O Credit Passport® desbloqueia dados de agências de crédito internacionais para ajudar as empresas a subscrever populações recém-chegadas ao país. O Cash Atlas™ fornece uma visão mais ampla dos fluxos de caixa de qualquer solicitante, incluindo a verificação de sua renda com maior precisão do que as alternativas. As empresas usam esses produtos para aprovar mais candidatos sem assumir mais riscos, e os consumidores têm o poder de dar o melhor de si em seus aplicativos. As fontes de dados diferenciadas e análises proprietárias da empresa são usadas por organizações líderes como American Express, Verizon, HSBC, SoFi e Yardi. A Nova Credit é apoiada por investidores como Kleiner Perkins, General Catalyst, Index Ventures e Canapi, bem como executivos do Goldman Sachs, JPMorgan e Citi. Saiba mais em www.novacredit.com

Sobre a HSBC Holdings plc

A HSBC Holdings plc, empresa controladora do HSBC, está sediada em Londres. O HSBC atende clientes em todo o mundo a partir de escritórios em 63 países e territórios em suas regiões geográficas: Europa, Ásia, América do Norte, América Latina e Oriente Médio e Norte da África. Com ativos de US$ 2.985 bilhões em 30 de junho de 2022, o HSBC é uma das maiores organizações de serviços bancários e financeiros do mundo.

