NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nova Credit, ‘s werelds toonaangevende kredietbureau met toestemming van de consument, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met HSBC om de bank wereldwijde toegang te bieden tot zijn grensoverschrijdende kredietgegevens product, Credit Passport®, waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor krediettoegang voor grensoverschrijdende klanten over de hele wereld. Dankzij dit partnerschap krijgt HSBC-toegang tot de vertaalde kredietgeschiedenis van consumenten die nieuw zijn in het land, als onderdeel van hun kredietaanvraag en met hun toestemming. Deze innovatieve oplossing zal de bank in staat stellen om op verantwoorde wijze en op grotere schaal meer aanvragen in real time goed te keuren. De eerste toepassing, met HSBC Singapore, ging in mei van start.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.