滙豐銀行與諾華誠信建立合作關係，為客戶提供無國界國際信用檢查服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的消費者授權徵信機構諾華誠信(Nova Credit)今天宣布與滙豐銀行達成合作，向滙豐銀行提供跨境信用資料產品Credit Passport®的全球存取權限，從而為該行創造更多機會以取得全球跨境客戶的信用資料。透過這項合作關係，滙豐銀行能夠在獲得新入境客戶許可的情況下查閱其翻譯版信用記錄以進行信貸申請審核。這一創新解決方案將幫助滙豐銀行負責任地展開更大規模、更即時的信貸申請審核。合作事項已於5月份透過滙豐新加坡(HSBC Singapore)首次落實。

為強調對諾華誠信的支持並加快其全球擴張，HSBC Ventures已向該公司投資了1,000萬美元。

Credit Passport®全球部署從新加坡開始

以往，信用記錄的流通一直受到邊境的限制，這導致許多金融服務公司和借貸機構因查閱不了入境客戶的信用資料而無法為其提供服務，即便這些客戶在本國信譽良好也不例外。Credit Passport®能夠順暢、安全地整合到金融機構的信貸申請流程中，只需點選幾下，就能立即取得申請人的全球信用記錄和分數。

作為滙豐銀行Credit Passport®全球部署計畫的一部分，滙豐新加坡是第一個推出這項功能的滙豐實體，也是美國以外的第一家實施Credit Passport®的機構。透過這一產品，滙豐新加坡能夠即時取得新加坡新入境客戶的翻譯版信用記錄，幫助他們更快獲得信貸。

諾華誠信和滙豐新加坡最初將使用Credit Passport®來支援數千名入境新加坡且在印度擁有信用記錄的客戶。該銀行計畫在2022年將該解決方案的涵蓋範圍擴大到在澳洲、英國和菲律賓擁有信用記錄的客戶，並將於2023年擴大到在更多國家徵信機構擁有信用記錄的客戶，從而讓更多入境新加坡的人員可以使用該方案。

滙豐銀行零售銀行和策略、財富及個人銀行業務集團負責人Taylan Turan表示：「開闢充滿機會的世界是滙豐銀行的核心宗旨，我們一直熱衷於尋找新的方法來解決國際客戶面臨的問題。在一個新市場獲得信貸是一個挑戰，也是我們多年來一直在幫助客戶解決的問題。我們很高興能與諾華誠信合作，透過其創新的數位信用護照進一步提高我們的能力。我們很自豪能成為新加坡第一家為客戶提供這項服務的機構。」

HSBC Ventures投資諾華誠信，加快後者全球擴張

為證明對諾華誠信連接世界金融系統這一願景的信心，HSBC Ventures已向該公司投資了1,000萬美元。透過這項投資，諾華誠信將支持滙豐銀行加快Credit Passport®的全球部署。

除HSBC Ventures外，諾華誠信的其它主要投資人包括Kleiner Perkins、Canapi Ventures、General Catalyst和Index Ventures，以及高盛、摩根大通及花旗集團的高階主管。

自2016年在美國推出以來，諾華誠信已與20多個國家的徵信機構達成合作，獲得了逾10億份信用檔案的消費者授權，並與美國運通和Verizon等知名貸款機構建立了合作夥伴關係。

滙豐銀行風險投資、數位創新和合作夥伴關係全球負責人Catherine Zhou表示：「諾華誠信及其Credit Passport®產品處於金融創新的前線，我們很高興將這一解決方案帶給我們龐大的國際客戶群。我們看到了過去六年該公司在美國移民群體中所取得的成功，很明顯，Credit Passport®應該推廣給更多的人。這是令人振奮的發展歷程的第一步，我們期待攜手諾華誠信，擴大業務規模並推動金融普惠。」

諾華誠信共同創辦人兼執行長Misha Esipov表示：「儘管全球化程度相當高，但我們的金融世界仍遠未破除國界限制。與滙豐銀行的這一歷史性合作將把Credit Passport®推廣到世界更多地區，為金融資訊的流動開闢新的疆域。歸功於這項合作，更多跨境人士能夠以安全合規的方式隨身攜帶他們的資料，並最終到達他們的新家，在那裡蓬勃發展。」

諾華誠信國際部副總裁Collin Galster表示：「在全球部署Credit Passport®的一項核心目標是：確保你的金融身分是你自己的，無論你來自哪裡或選擇住在哪裡均不例外。此次合作和融資是實現這一目標的第一步。我們很榮幸能與滙豐銀行合作，邁出這一歷史性的一步。」

如需瞭解更多關於Credit Passport®的資訊，請造訪：www.novacredit.com/business/credit-passport

關於諾華誠信

諾華誠信是一家消費者授權徵信機構，旗下擁有兩款可幫助企業對信貸申請人做出更公平和明智決定的產品。Credit Passport®解鎖跨境徵信機構的資料，可以幫助企業對新入境人員進行承保。Cash Atlas™可以幫助企業深入瞭解申請人的現金流，包括比其他方法更精確地核實他們的收入。利用這些產品，企業能夠在不承擔更多風險的情況下審核更多申請人，而消費者則可以在其申請中展現出自己最好的一面。諾華誠信的差異化資料來源和專有分析技術受到了多家知名企業的青睞，包括美國運通、Verizon、滙豐銀行、SoFi和Yardi。諾華誠信的投資人包括Kleiner Perkins、General Catalyst、Index Ventures和Canapi，以及來自高盛、摩根大通和花旗集團的高階主管。如需瞭解更多資訊，請造訪www.novacredit.com

關於滙豐控股有限公司

滙豐控股有限公司是滙豐銀行的母公司，總部設在倫敦。 滙豐銀行在全球63個國家和地區設有辦事處，為客戶提供服務，業務遍及歐洲、亞洲、北美、拉丁美洲、中東和北非。截至2022年6月30日，滙豐銀行的資產為2.985兆美元，是全球最大的銀行和金融服務機構之一。

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