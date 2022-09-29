萊卡公司宣布與 QORE® 合作， 將使用QIRA®進行新一代生物基LYCRA®（萊卡®）纖維的大規模化生產

萊卡公司與 Qore® LLC 簽署協議，以實現生物基彈性紗的大規模生產。圖為萊卡公司首席執行長 Julien Born 和 Qore® LLC 首席執行長 Jon Veldhouse 攝於美國特拉華州威爾明頓的萊卡公司總部。(照片：美國商業資訊)

萊卡公司與 Qore® LLC 簽署協議，以實現生物基彈性紗的大規模生產。圖為萊卡公司首席執行長 Julien Born 和 Qore® LLC 首席執行長 Jon Veldhouse 攝於美國特拉華州威爾明頓的萊卡公司總部。(照片：美國商業資訊)

特拉華州，威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為紡織服裝行業開發創新纖維和技術解決方案的全球領導者萊卡公司，今天宣布已與 QORE® 簽訂協議，成為世界上第一個大規模使用新一代的1,4-丁二醇(BDO） QIRA® 作為主要原料進行生物基彈性紗商業化生產的公司。通過這次合作，LYCRA®（萊卡®）纖維的70％成分將來自每年可再生的原材料。與由化石燃料的原料所製成的同等產品相比，這一變化有望將LYCRA® (萊卡®)纖維的碳足跡減少 44％*，同時保持與傳統 LYCRA® （萊卡®）纖維相同的高品質性能。

QIRA® 將在嘉吉生物技術園區和愛荷華州埃迪維爾的玉米精煉廠生產。該工廠目前正在建造中，將於 2024 年開始運營。首批使用 QIRA® 製成的可再生 LYCRA®（萊卡®）纖維將於 2024年在萊卡公司新加坡大士工廠生產。萊卡公司目前正在與期望使用生物基服飾解決方案的品牌和零售客戶進行接洽。

“作為我們可持續發展目標的一部分，我們致力於提供支持循環經濟的產品，同時幫助我們的服飾和個人護理客戶減少碳排放，“萊卡公司首席執行長 Julien Born 說。 “我們很高興能夠與 Qore® 合作，在創新、可持續解決方案的願景上，我們擁有共鳴。 他們在發酵過程操作方面的專業知識和對化學價值鏈的理解，使他們成為幫助開發商業規模的生物基 LYCRA® （萊卡®）纖維的理想合作夥伴。 ”

“我們很自豪能與萊卡公司合作，將這種可持續材料的解決方案推向市場。 此次合作表明 QIRA® 直接取代了傳統的 BDO，從而顯著提升纖維的可持續性形象，“Qore® 首席執行長 Jon Veldhouse 說。 “QIRA® 是一種創新平臺的化學品，可用於跨行業的各種應用。 ”

由 QIRA® 製成的第一代可再生 LYCRA® （萊卡®）纖維將使用愛荷華州農民種植的玉米作為原料，這將顯著減少二氧化碳排放。 除了用每年可再生的資源替代有限資源外，對於工廠、品牌商和零售商來說，另一個好處是纖維性能沒有改變，無需對布料、服裝版型或工藝進行任何重新設計。 2014年，LYCRA®（萊卡®）品牌旗下推出了世界上第一款生物基彈性紗，展示了同等性能。 萊卡公司從生物基 BDO 製造可再生彈性纖維的技術已獲專利授權。

有關可再生 LYCRA® （萊卡®）纖維的更多信息，萊卡公司 和 Qore® 誠邀感興趣的各方聯繫萊卡公司銷售代表。

*2022年6月，基於美國Ramboll諮詢公司為一款代表性的LYCRA®（萊卡®）纖維生產設施所進行的 “從搖籃到大門（Cradle-to-Gate）” 生命週期評估。

關於萊卡公司

萊卡公司為服裝和個人護理行業生產創新的纖維並提供先進技術方案。 萊卡公司總部位於特拉華州威明頓，因其創新的產品、技術專長、可持續解決方案和無與倫比的營銷支持而享譽全球。 萊卡公司擁有領先的消費品及行業品牌，包括： LYCRA®， LYCRA HyFit®， LYCRA® T400®， COOLMAX®， THERMOLITE®， ELASPAN®， SUPPLEX®， TACTEL®。 萊卡公司的歷史可以追溯到 1958 年，獨創的的彈性紗纖維 LYCRA® 纖維誕生。 今天，萊卡公司專注於通過開發獨特的創新方案，為客戶的產品增值，滿足消費者對舒適和持久性能的需求。 如需更多信息，請訪問 www.thelycracompany.com.

LYCRA®（萊卡®）是萊卡公司的商標。

關於 Qore® LLC

Qore® 由 Cargill 和 HELM 合資組建，將幫助領先品牌用生物基中間體替代化石基化學品。合資企業的核心是生產下一代生物基 1,4-丁二醇 (BDO) QIRA®。 QIRA® 通過植物糖的發酵以生物方式製成，取代當今廣泛使用的由傳統化石來源製成的化學中間體時，可減少高達 93% 的溫室氣體排放。生物基 QIRA® 的使用方式與其化學對應物相同，但具有明顯更好的環境性能。

如需更多信息，請訪問 www.myqira.com.

Qore® 和 QIRA® 是 Qore® LLC 的商標。